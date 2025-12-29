COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Gastronomía

Bandeja de mariscos, una opción fresca y elegante para la cena de Año Nuevo

La bandeja de mariscos es una opción fresca y práctica para Año Nuevo; esta nota detalla ingredientes, cocción correcta y presentación para un resultado equilibrado y seguro.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Seafood
Seafood
Seafood

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La bandeja de mariscos se ha consolidado como una de las alternativas más elegidas para la cena de Año Nuevo, gracias a su versatilidad, frescura y presentación vistosa. Este plato, ideal para compartir, permite combinar distintos mariscos cocidos y salsas frías, sin requerir largas horas de preparación en la cocina.

Una de sus principales ventajas es que puede prepararse con antelación, lo que facilita la organización de la velada. Además, se adapta a distintos presupuestos y gustos, ya que admite variaciones según la disponibilidad de productos locales.

Ingredientes básicos

Para una bandeja destinada a 6 a 8 personas, se recomienda incluir una selección equilibrada de mariscos:

  • Camarón grande, pelado o con cola
  • Pulpo, previamente cocido y cortado en rodajas
  • Calamar, en anillos
  • Mejillones y almejas, cocidos y con concha
  • Limón en rodajas y hojas de lechuga para la base

Como acompañamiento, suelen añadirse salsas frías como tártara, rosada, vinagreta de limón o alguna opción picante, que realzan el sabor sin opacar la frescura del marisco.

Preparación recomendada

La clave para una bandeja perfecta está en cocer cada marisco por separado, respetando sus tiempos para evitar que queden duros. Los camarones y calamares requieren apenas 1 a 3 minutos en agua hirviendo con sal, mientras que el pulpo necesita una cocción más prolongada hasta quedar tierno.

Una vez cocidos, se recomienda enfriarlos rápidamente en agua con hielo para cortar la cocción y conservar la textura. Posteriormente, se escurren bien y se reservan en refrigeración hasta el momento del montaje.

Presentación y servicio

Para el armado, se coloca una base de lechuga fresca y se distribuyen los mariscos de forma ordenada y colorida. Las rodajas de limón y el perejil aportan un toque decorativo. Las salsas pueden servirse en pequeños recipientes al centro o a los lados de la bandeja.

Servida bien fría, la bandeja de mariscos se convierte en una opción ligera y sofisticada para recibir el nuevo año, ideal para quienes buscan sabores frescos, una presentación elegante y más tiempo para compartir con familiares y amigos.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Anthony Joshua sufre lesiones leves en accidente de tránsito en Nigeria que deja dos fallecidos

El Mundial 2026 rompe récords: la FIFA recibe una demanda histórica de boletos para la cita de selecciones

Anuncian la fecha de estreno de la miniserie ‘Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta’

La Copa del Mundo visitará Ecuador en la antesala del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

Kevin Becerra se incorpora a Cienciano procedente de Libertad FC de Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Anthony Joshua sufre lesiones leves en accidente de tránsito en Nigeria que deja dos fallecidos

El Mundial 2026 rompe récords: la FIFA recibe una demanda histórica de boletos para la cita de selecciones

Anuncian la fecha de estreno de la miniserie ‘Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta’

La Copa del Mundo visitará Ecuador en la antesala del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

Kevin Becerra se incorpora a Cienciano procedente de Libertad FC de Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Anthony Joshua sufre lesiones leves en accidente de tránsito en Nigeria que deja dos fallecidos

El Mundial 2026 rompe récords: la FIFA recibe una demanda histórica de boletos para la cita de selecciones

Anuncian la fecha de estreno de la miniserie ‘Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta’

La Copa del Mundo visitará Ecuador en la antesala del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

Kevin Becerra se incorpora a Cienciano procedente de Libertad FC de Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO