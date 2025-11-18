Barcelona está interesado en Billy Arce para la temporada 2026 tras paso irregular en Colombia

El extremo ecuatoriano Billy Arce, de 27 años, podría dejar Atlético Nacional de Colombia al finalizar su contrato el 31 de diciembre de 2025. Según reportes el club verdolaga busca una salida para el jugador, quien no ha sido convocado en seis de los últimos ocho partidos. Sin embargo Barcelona SC emerge como principal interesado para su regreso a la LigaPro en 2026.

Interés desde Ecuador

Fuentes periodísticas indican que Barcelona SC analiza la incorporación de Arce para reforzar el ataque, a solicitud del director técnico Ismael Rescalvo. El jugador, originario de Esmeraldas, ya militó en el cuadro torero en 2019 durante una cesión desde Brighton & Hove Albion, donde disputó 10 partidos, anotó 1 gol y registró 2 asistencias.

En su paso por el fútbol ecuatoriano, Arce acumula experiencia en clubes de élite: Independiente del Valle (75 partidos, 21 goles, 10 asistencias), Liga de Quito (64 partidos, 10 goles, 10 asistencias) y Emelec (10 partidos, 2 goles, 2 asistencias).

Rendimiento en Colombia

Arce llegó a Atlético Nacional el 8 de enero de 2025, presentado como refuerzo clave junto al entrenador argentino Javier Gandolfi, quien ya no dirige al equipo. En la temporada 2025, participó en 36 partidos, con 19 titularidades, 3 goles y 1 asistencia, según datos de Transfermarkt y reportes locales.

Sin embargo, su irregularidad reciente ha limitado su rol: no sumó minutos en los últimos siete encuentros y quedó fuera de varias convocatorias, lo que acelera las negociaciones para su salida como agente libre.

Opciones en el mercado

Además de Barcelona SC, el Deportivo Cali mostró interés en Arce para 2026, según portales como El Universo y Semana, que destacan su potencial como refuerzo de lujo para el cuadro azucarero. El jugador tramita la nacionalización colombiana, lo que facilitaría opciones en la Liga BetPlay.

Otros clubes colombianos como Once Caldas y Deportivo Pasto ya contaron con sus servicios: en Once Caldas registró 40 partidos, 7 goles y 4 asistencias; en Pasto, 17 partidos, 1 gol y 1 asistencia.

Contexto de la LigaPro

Con la temporada 2025 de LigaPro acercándose a su cierre, los equipos inician el armado de planteles para 2026. Barcelona SC ve en Arce una opción de bajo costo al ser agente libre, pese a su historial en el club.

El mercado de fichajes ecuatoriano se reactiva con estos movimientos, enfocados en jugadores con experiencia internacional para elevar el nivel competitivo.

Antecedentes del jugador

La carrera de Arce incluye pasos por Europa y Sudamérica. Estuvo cedido al Extremadura UD de España (4 partidos), Peñarol de Uruguay (3 partidos) y Santos de Brasil (2 partidos). Su talento como volante ofensivo izquierdo lo posiciona como candidato para relanzar su trayectoria en Ecuador.

Hasta el momento, ni Atlético Nacional ni Barcelona SC han emitido declaraciones oficiales sobre el traspaso.