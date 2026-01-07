Barcelona SC arranca pretemporada 2026 con un grupo reducido de jugadores, sin cuerpo técnico y más dudas que certezas

Barcelona Sporting Club dio el primer paso del 2026 en un contexto incómodo y con pocas respuestas. El regreso a los trabajos encontró al ‘Ídolo’ sin entrenador, sin refuerzos y con un plantel todavía en reconstrucción. El inicio resultó austero y áspero.

Lejos de las grandes expectativas, el club abrió la pretemporada con un grupo reducido y muchas incógnitas abiertas en torno a lo que pasará de cara a la temporada de LigaPro 2026 y los demás torneos con los que debe lidiar.

La jornada se desarrolló este miércoles 7 de enero en el estadio Monumental Banco Pichincha. Desde temprano, un grupo de futbolistas de Barcelona acudió a los chequeos médicos iniciales, marcando el punto de partida del nuevo año deportivo.

Sin certezas en Barcelona SC

Barcelona empieza desde abajo tras una temporada que dejó más frustraciones que logros, en la que no pudo concretar el título en su centenario y dejó escapar la clasificación directa a Copa Libertadores a última hora.

La lista de ausencias explica parte del escenario del elenco guayaquileño. Felipe Caicedo anunció su retiro del fútbol, Aníbal Chalá pasó al Olimpia de Paraguay, Joaquín Valiente retornó a Uruguay tras no ejecutar la opción de compra que pesaba para continuar con los servicios del jugador; mientras que, Gabriel Cortez quedó libre y mantiene un litigio con la institución.

En total, 15 jugadores del primer equipo de Barcelona dijeron presente en este inicio, reportaron periodistas de Guayaquil. A ellos se sumaron cinco juveniles promovidos desde las formativas por pedido del hasta ahora entrenador Ismael Rescalvo.

Jugadores vistos de inicio

Entre los futbolistas que iniciaron el proceso están Kleber Pinargote, Alex Rangel, Byron Castillo, Jandry Gómez, Jean Carlos Montaño, William Vargas, Johan García, Xavier Arreaga, Jhonnier Chalá y Bruno Caicedo, además de otros elementos que integran la base actual.

La planificación médica de los ‘Toreros’ se extenderá durante varios días. Los controles incluyen evaluaciones traumatológicas, cardiológicas, odontológicas y de composición corporal, como paso previo al trabajo físico.

Mientras tanto, el banco sigue vacío, la aparente salida del español Rescalvo deja hasta ahora un vacío que aún no se cubre. Sin embargo, en los pasillos del club ya circulan nombres. Fabián Bustos y César Farías aparecen como principales candidatos para asumir la conducción técnica, aunque la dirigencia no ha oficializado ninguna decisión. No se sabe si Rescalvo sigue y si hay búsqueda de entrenador.

Arribos de este lunes

Este lunes arribaron a Guayaquil dos jugadores. Uno es Brayan Oyola, quien manifestó que se unirá a los trabajos del club en las próximas horas y que su deseo es continuar en el equipo. Sin embargo, se habla de una salida a Aucas o Deportivo Cuenca, pero el jugador ratifica su deseo de estar en los ‘Toreros’. Tengo un año más de contrato con Barcelona. Mi cabeza está acá en el club, vine a triunfar. El año pasado las cosas no se dieron como esperaba, no fue mi mejor nivel”, afirmó.

Otro es un jugador que no estuvo en la temporada pasada y que tiene contrato vigente. Se trata de Luca Sosa quien también se sumará a los trabajos de Barcelona. “Tengo un año más de contrato, vengo para quedarme y jugar todo el año. Creo que es el momento de trabajar en conjunto, dirigencia, jugadores e hinchada, para sacar esto adelante”, dijo.

Así está el cronograma

El cronograma planteado por Barcelona inicialmente contempla trabajos físicos entre el 10 y 11 de enero, antes del traslado a Quito. En la capital, el plantel realizará la parte más exigente de la pretemporada hasta el 24 de enero.

Inicia la Pretemporada BSC 2026 💪🏽⚽ Planificación de la primera etapa, del 7 al 24 de enero. 💻 https://t.co/6LSOlLWPrS#PretemporadaBSC #BarcelonaSomosTodos pic.twitter.com/JiF8bbGEKh — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) January 7, 2026

El calendario no da respiro a los ‘canarios’ pues febrero asoma con compromisos de alto voltaje. Barcelona enfrentará a Argentinos Juniors en la fase previa de la Copa Libertadores. El partido de ida se jugará el 18 de febrero en Guayaquil, mientras que la revancha será el 25 en Buenos Aires.

Ese reto internacional aparece como una prueba temprana para un equipo que aún busca identidad. La temporada pasada, marcada por el centenario, terminó con eliminaciones tempranas y un ambiente de descontento.

No hay respuestas en Barcelona SC

El silencio dirigencial también pesa en el equipo ‘canario’. Antonio Álvarez no se pronuncia desde diciembre, cuando respondió públicamente a reclamos salariales del plantel.

Las deudas y la indefinición contractual mantienen en suspenso el futuro de varios jugadores. Tampoco existen anuncios sobre refuerzos, en un mercado que avanza sin señales claras desde el equipo más laureado de Ecuador.

Barcelona comenzó el 2026 en desventaja. Sin embargo, la pretemporada recién empieza y el margen para corregir todavía existe aunque se está achicando con el silencio. El desafío será transformar la incertidumbre en una base sólida que permita competir y recuperar credibilidad. Al menos eso espera el hincha.