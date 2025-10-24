COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Barcelona SC busca su primer triunfo ante Libertad en el hexagonal de la LigaPro

Barcelona SC recibe a Libertad este sábado, en busca de su primer triunfo en el hexagonal final tras dos derrotas que complican sus aspiraciones internacionales.
Janner Corozo, de Barcelona, y Eber Caicedo de Libertad serían titulares este sábado.
Janner Corozo, de Barcelona, y Eber Caicedo de Libertad serían titulares este sábado.
Janner Corozo, de Barcelona, y Eber Caicedo de Libertad serían titulares este sábado.
Janner Corozo, de Barcelona, y Eber Caicedo de Libertad serían titulares este sábado.

Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Nació en Portoviejo- Manabí, el 4 de julio de 1984. Licenciado en Comunicación Social, Mención ... Ver más

jcmoreira@lamarea.ec

Barcelona SC recibirá a Libertad FC  este sábado 25 de octubre a las 16h30, en el estadio Monumental,por la tercera fecha del hexagonal final de la Liga Ecuabet 2025. El equipo dirigido por Ismael Rescalvo vive un momento de urgencia tras caer ante Independiente del Valle y Liga de Quito por 3-0.

Los ‘toreros’ están en la tercera posición de la tabla con 54 puntos, a uno del segundo lugar ocupado por los albos. Libertad, por su parte, llega quinto con 50 unidades y aspira a escalar puestos en esta fase definitiva del torneo.​

El objetivo de Barcelona es asegurarse al menos el segundo puesto del hexagonal, que otorga acceso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. De finalizar terceros los obligaría a disputar los playoffs del torneo continental, mientras que una ubicación más baja solo les garantizaría la ronda previa de la Copa Sudamericana.

Efectividad histórica y estadísticas de los goleadores

Desde el ascenso de Libertad a la Serie A en 2023, ambos equipos se han enfrentado en seis ocasiones, registrando tres triunfos y tres empates a favor de Barcelona. Barcelona ha ganado una vez en casa y dos veces de visita, y ha logrado dos empates en el Monumental y uno en Loja. Los canarios han marcado 13 goles y recibido 6 por parte de los lojanos.​

En el último partido jugado en Guayaquil este año, el duelo terminó en un vibrante empate 3-3, resultado que los toreros dejaron escapar en los minutos finales tras haberse adelantado en el marcador.

Janner Corozo lidera la tabla canaria con 12 anotaciones (7 de jugada, 3 de cabeza, 2 de penal). Por Libertad destaca Eber Caicedo, con 14 goles (8 de jugada, 4 de cabeza, 2 de penal).​

Cómo llegan y posibles alineaciones

Barcelona SC llega con la obligación de ganar para mantenerse en la pelea por los primeros puestos. El cuerpo técnico recupera al defensor Gustavo Vallecilla y mantendría el esquema titular con Ignacio De Arruabarrena en el arco; Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi y Vallecilla en la defensa; Leonai Souza, Jean Carlos Quiñónez y Johnny Quiñónez en el mediocampo; Joaquín Valiente, Janner Corozo y Miguel Parrales en ataque.​

Libertad, dirigido por Juan Carlos León, alinearía con Félix Mina; Ronny Biojó, Denilson Bolaños, Kevin Becerra, y Orlín Quiñónez; Ariel García, Jean Humanante e Iván Zambrano en la volante; Carlos Arboleda, Wilter Ayoví, Yerlin Quiñónez y Eber Caicedo en ofensiva.

El historial y las estadísticas previas favorecen a Barcelona SC, aunque el momento anímico pone en duda la solidez mostrada en etapas previas del campeonato. Libertad buscará romper la racha y dar la sorpresa en Guayaquil, mientras los amarillos se juegan más que tres puntos en casa.

