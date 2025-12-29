COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Fútbol

Barcelona SC cede a Aníbal Chalá a Olimpia de Paraguay en préstamo por una temporada

Barcelona Sporting Club anunció la cesión del lateral izquierdo Aníbal Chalá al Olimpia de Paraguay por una temporada, con opción de compra, deseándole éxito en su nueva etapa.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Barcelona SC cede a Aníbal Chalá a Olimpia de Paraguay.
Barcelona SC cede a Aníbal Chalá a Olimpia de Paraguay.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Barcelona Sporting Club informó este lunes 29 de diciembre de 2025 la cesión del defensor Aníbal Chalá al Club Olimpia de Paraguay por una temporada completa, con opción de compra al finalizar el período, como parte de la reestructuración del plantel para 2026.

El anuncio se realizó a través de un comunicado oficial en el sitio web del club ecuatoriano, donde se agradeció al jugador de 29 años por su profesionalismo durante su etapa en la institución. La operación permite al lateral izquierdo continuar su carrera en el fútbol paraguayo bajo la dirección técnica de Pablo Sánchez.

Chalá, quien mantenía contrato con Barcelona hasta diciembre de 2027, se incorporará en los próximos días al Decano, que arma su plantel para la temporada 2026 tras el reemplazo de Ever Hugo Almeida por el entrenador argentino.

Detalles de la operación

La cesión es por el año completo 2026, con una cláusula que otorga a Olimpia la posibilidad de adquirir definitivamente los derechos del jugador al término del préstamo. Fuentes periodísticas indican que Chalá ya pasó los chequeos médicos y sólo falta la firma del contrato.

El defensor ecuatoriano llegó a Barcelona en enero de 2024 procedente de Emelec. En su primera temporada, se consolidó como titular indiscutible en la banda izquierda.

Durante su paso por el Ídolo del Astillero, Chalá disputó un total de 64 partidos oficiales, en los que anotó dos goles y proporcionó ocho asistencias. Acumuló 4.763 minutos en cancha.

Estadísticas y trayectoria en Barcelona

Las cifras incluyen competiciones como la LigaPro, Copa Ecuador y Copa Libertadores. En 2025, el rendimiento del lateral registró una disminución, lo que lo llevó a perder protagonismo en el equipo.

Chalá debutó profesionalmente en El Nacional y tuvo experiencias internacionales en clubes como FC Dallas (Estados Unidos), Toluca y Atlas (México), y Dijon (Francia), antes de retornar a Ecuador para jugar en Liga de Quito y Emelec.

Con esta transferencia, Barcelona busca ajustar su plantilla, quedando con Gustavo Vallecilla como principal opción en el lateral izquierdo, posición que podría reforzar en el mercado de pases.

Nuevo desafío en Olimpia

En Paraguay, Chalá será dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez, quien asumió el cargo en Olimpia a finales de noviembre de 2025 tras la salida de Ever Hugo Almeida. El técnico argentino, exentrenador de Liga de Quito, busca reforzar el plantel franjeado para la próxima temporada.

Olimpia cubre así la vacante dejada en la banda izquierda. Chalá se suma a la lista de futbolistas ecuatorianos que han militado en la liga paraguaya.

Ecuatorianos en el fútbol paraguayo

Entre los tricolores que han jugado en Paraguay destacan: Luis Capurro (Cerro Porteño), Eduardo Hurtado (Libertad), Paúl Ambrossi (Cerro Porteño), Ebelio Ordóñez, Jonathan González y Librado Azcona (Olimpia), Nicolás Asensio y John Jairo Sánchez (Guaraní), Jacson Pita (Sol de América), Richard Mercado (Sportivo Luqueño), Orlen Quintero (General Díaz) y Joffre Pachito (Sportivo Luqueño).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Anthony Joshua sufre lesiones leves en accidente de tránsito en Nigeria que deja dos fallecidos

El Mundial 2026 rompe récords: la FIFA recibe una demanda histórica de boletos para la cita de selecciones

Anuncian la fecha de estreno de la miniserie ‘Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta’

La Copa del Mundo visitará Ecuador en la antesala del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

Kevin Becerra se incorpora a Cienciano procedente de Libertad FC de Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Anthony Joshua sufre lesiones leves en accidente de tránsito en Nigeria que deja dos fallecidos

El Mundial 2026 rompe récords: la FIFA recibe una demanda histórica de boletos para la cita de selecciones

Anuncian la fecha de estreno de la miniserie ‘Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta’

La Copa del Mundo visitará Ecuador en la antesala del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

Kevin Becerra se incorpora a Cienciano procedente de Libertad FC de Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Anthony Joshua sufre lesiones leves en accidente de tránsito en Nigeria que deja dos fallecidos

El Mundial 2026 rompe récords: la FIFA recibe una demanda histórica de boletos para la cita de selecciones

Anuncian la fecha de estreno de la miniserie ‘Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta’

La Copa del Mundo visitará Ecuador en la antesala del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

Kevin Becerra se incorpora a Cienciano procedente de Libertad FC de Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO