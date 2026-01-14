Barcelona SC concreta el regreso de Jonathan Perlaza para la temporada 2026.

Barcelona Sporting Club concretó el regreso del extremo ecuatoriano Jonathan Perlaza , quien volverá a vestir la camiseta amarilla tras su paso por Querétaro de México, con un contrato por tres temporadas y como agente libre, para reforzar el plantel en un contexto de ajuste presupuestario y bajo la dirección del entrenador César Farías .

Regreso confirmado del jugador

El periodista Juan Francisco Rueda reveló que Jonathan Perlaza llega procedente de Querétaro , donde militó recientemente y rescindió su contrato. Perlaza retorna al club donde ya jugó entre 2021 y 2022 , periodo en el que disputó 68 partidos , anotó 2 goles y entregó 8 asistencias .

El fichaje se enmarca en la política económica del club para 2026 , que prioriza reducir el pasivo y evitar grandes inversiones en salarios. Perlaza llega como agente libre, lo que representa un refuerzo de bajo costo. Se suma a incorporaciones previas como el portero José Gabriel Cevallos y representa el reemplazo directo de jugadores salientes en las bandas.

Trayectoria profesional de Perlaza

La carrera de Jonathan Perlaza se consolidó en Guayaquil City (anteriormente River Ecuador), donde disputó 57 partidos , marcó 6 goles y repartió 13 asistencias . Posteriormente tuvo dos etapas en Querétaro de la Liga MX, sumando 63 partidos , 1 gol y 4 asistencias .

En su primer ciclo con Barcelona SC fue pieza clave en las rotaciones de Fabián Bustos y Jorge Célico, participando en la campaña que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores 2021 . En total, acumula 192 partidos oficiales , 11 980 minutos , 10 goles y 25 asistencias en su historial global.

Mercado de pases

Barcelona SC avanza en la reestructuración del plantel para 2026 , con varias salidas confirmadas y enfoque en sostenibilidad financiera tras no clasificar a instancias importantes en torneos internacionales previos.