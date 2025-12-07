Barcelona SC empató con Universidad Católica y complica su opción de ser subcampeón

Barcelona SC empató 1-1 ante Universidad Católica en el estadio Monumental Banco Pichincha este domingo 7 de diciembre. Dicho resultado aleja al equipo amarillo de la posibilidad de terminar como subcampeón de la LigaPro 2025. También de obtener el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El partido, dejó a Barcelona SC con 64 puntos en el tercer puesto de la tabla del sextangular por el título.

Universidad Católica suma 58 unidades y se mantiene en la cuarta posición. Barcelona SC abrió el marcador apenas a los 9 minutos mediante Joaquín Valiente, quien definió con un remate cruzado tras una asistencia de Janner Corozo. El gol tempranero generó expectativa en el conjunto local, que dominaba las acciones. Sin embargo, cuando mejor jugaba el equipo dirigido por Ismael Rescalvo.

Barcelona SC tiene dos fechas por delante

Universidad Católica encontró la igualdad al minuto 39 con un tanto del delantero manabita Byron Palacios. El goleador aprovechó un centro desde la derecha para cabecear al fondo de la red. Con este empate, Barcelona SC quedó a un punto de Liga de Quito (65), que ocupa el segundo lugar y aún tiene un partido pendiente frente a Independiente del Valle, campeón anticipado del torneo.

Los rayados del Valle se coronaron el sábado anterior tras empatar 1-1 con Libertad FC. A falta de dos fechas para el cierre del campeonato, Barcelona SC necesita ganar sus dos compromisos restantes y esperar resultados ajenos para aspirar al subcampeonato. El equipo torero visitará a Orense en Machala y cerrará la temporada recibiendo a Independiente del Valle en Guayaquil.

Independiente es el campeón de Ecuador

Por su parte, Universidad Católica enfrentará en las últimas jornadas a Liga de Quito en Quito y a Independiente del Valle en el estadio Olímpico Atahualpa. El subcampeonato de la LigaPro 2025 otorga el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, mientras que el tercer y cuarto puesto clasifican a las fases previas del mismo torneo. Independiente del Valle, ya campeón, aseguró su presencia directa en la Libertadores junto al cupo Ecuador 1.