COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Barcelona SC empató con Universidad Católica y complica su opción de ser subcampeón

Universidad Católica enfrentará en las últimas jornadas a Liga de Quito en Quito y a Independiente del Valle en el estadio Olímpico Atahualpa.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Barcelona SC empató 1-1 ante Universidad Católica en el estadio Monumental Banco Pichincha este domingo 7 de diciembre.
El partido empatado se jugó en el estadio Monumental Banco Pichincha ante pocos hinchas amarillos.
Barcelona SC empató 1-1 ante Universidad Católica en el estadio Monumental Banco Pichincha este domingo 7 de diciembre.
El partido empatado se jugó en el estadio Monumental Banco Pichincha ante pocos hinchas amarillos.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Barcelona SC empató 1-1 ante Universidad Católica en el estadio Monumental Banco Pichincha este domingo 7 de diciembre. Dicho  resultado aleja al equipo amarillo de la posibilidad de terminar como subcampeón de la LigaPro 2025. También de obtener el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El partido, dejó a Barcelona SC con 64 puntos en el tercer puesto de la tabla del sextangular por el título.

Universidad Católica suma 58 unidades y se mantiene en la cuarta posición. Barcelona SC abrió el marcador apenas a los 9 minutos mediante Joaquín Valiente, quien definió con un remate cruzado tras una asistencia de Janner Corozo. El gol tempranero generó expectativa en el conjunto local, que dominaba las acciones. Sin embargo, cuando mejor jugaba el equipo dirigido por Ismael Rescalvo.

Barcelona SC tiene dos fechas por delante

Universidad Católica encontró la igualdad al minuto 39 con un tanto del delantero manabita Byron Palacios. El goleador aprovechó un centro desde la derecha para cabecear al fondo de la red. Con este empate, Barcelona SC quedó a un punto de Liga de Quito (65), que ocupa el segundo lugar y aún tiene un partido pendiente frente a Independiente del Valle, campeón anticipado del torneo.

Los rayados del Valle se coronaron el sábado anterior tras empatar 1-1 con Libertad FC. A falta de dos fechas para el cierre del campeonato, Barcelona SC necesita ganar sus dos compromisos restantes y esperar resultados ajenos para aspirar al subcampeonato. El equipo torero visitará a Orense en Machala y cerrará la temporada recibiendo a Independiente del Valle en Guayaquil.

Independiente es el campeón de Ecuador

Por su parte, Universidad Católica enfrentará en las últimas jornadas a Liga de Quito en Quito y a Independiente del Valle en el estadio Olímpico Atahualpa. El subcampeonato de la LigaPro 2025 otorga el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, mientras que el tercer y cuarto puesto clasifican a las fases previas del mismo torneo. Independiente del Valle, ya campeón, aseguró su presencia directa en la Libertadores junto al cupo Ecuador 1.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Salvador Nasralla denuncia fraude mientras Honduras sigue sin un ganador claro

Barcelona SC empató con Universidad Católica y complica su opción de ser subcampeón

Armada del Ecuador decomisó 4,6 toneladas de droga y detuvo a siete tripulantes en operativo del Pacífico

Tragedia en Madrid: Madre de familia muere al lanzarse con sus gemelos desde un décimo piso

Fin de la aventura mexicana: Sergio Ramos anuncia que no continuará en Monterrey

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Salvador Nasralla denuncia fraude mientras Honduras sigue sin un ganador claro

Barcelona SC empató con Universidad Católica y complica su opción de ser subcampeón

Armada del Ecuador decomisó 4,6 toneladas de droga y detuvo a siete tripulantes en operativo del Pacífico

Tragedia en Madrid: Madre de familia muere al lanzarse con sus gemelos desde un décimo piso

Fin de la aventura mexicana: Sergio Ramos anuncia que no continuará en Monterrey

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Salvador Nasralla denuncia fraude mientras Honduras sigue sin un ganador claro

Armada del Ecuador decomisó 4,6 toneladas de droga y detuvo a siete tripulantes en operativo del Pacífico

Tragedia en Madrid: Madre de familia muere al lanzarse con sus gemelos desde un décimo piso

Fin de la aventura mexicana: Sergio Ramos anuncia que no continuará en Monterrey

Cinco muertos en violento choque entre camioneta y tráiler en la vía Balzar-El Empalme

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO