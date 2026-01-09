Barcelona SC evalúa a Cevallos y Domínguez para reforzar la portería ante salida de De Arruabarrena

José Gabriel Cevallos y Alexander Domínguez emergen como opciones para la portería de Barcelona SC en 2026, tras las declaraciones de Ignacio de Arruabarrena sobre no aceptar reducción salarial y su descontento por deudas del club.

Situación contractual de De Arruabarrena

El guardameta uruguayo Ignacio de Arruabarrena, con contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, no se ha presentado a los trabajos de pretemporada iniciados esta semana en el estadio Monumental Banco Pichincha. El jugador expresó que no aceptaría una reducción salarial general en el presupuesto del club y señaló su descontento por deudas con la plantilla como factor para evaluar su continuidad.

Opciones para el arco torero

Entre los nombres que suenan como posibles reemplazos destacan José Gabriel Cevallos, de 27 años, hijo del histórico José Francisco Cevallos, quien jugó la temporada anterior en Macará de Ambato con buenas actuaciones. Su valor de mercado, según Transfermarkt, es de 698.140 dólares. El periodista Mario Mendoza informó que Cevallos está a un paso de incorporarse al club.

Alexander Domínguez, de 38 años, exseleccionado nacional, tiene contrato con Liga de Quito hasta fines de 2026, pero no continuaría en el elenco albo y estaría en la mira de Barcelona SC. Su valor de mercado es de 116.350 dólares.

En caso de no concretarse acuerdo con Domínguez, el club maneja como plan B al portero David Cabezas.

Posibles fichajes

José Gabriel Cevallos tuvo un paso previo por Barcelona SC en 2017, donde llegó con proyección desde las juveniles pero no debutó oficialmente por la competencia de porteros experimentados. Formado en las divisiones inferiores de Liga de Quito entre 2014 y 2016, compartió entrenamientos con figuras como Alexander Domínguez. Posteriormente jugó en Olmedo, Guayaquil City y Chacarita Juniors antes de su etapa en Macará.

José Contreras, el venezolano, cumple actualmente la pretemporada con el equipo en el Monumental Banco Pichincha y sería el arquero principal al que llegarían los posibles refuerzos como alternantes.

Barcelona SC aún no ha emitido pronunciamiento oficial sobre el interés en estos guardametas. El club inició la pretemporada esta semana en Guayaquil, con el foco en la planificación para la LigaPro y posibles competiciones internacionales en 2026.