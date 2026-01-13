Barcelona SC inicia pretemporada 2026 en Quito con presupuesto reducido a USD 5-6 millones

Barcelona Sporting Club continua su pretemporada 2026 en Puembo, Quito, con un plantel de 27 jugadores, en medio de un ajuste económico que reduce el presupuesto de USD 14 millones en 2025 a entre USD 5 y 6 millones, anunciado por David Álvarez, presidente de la Comisión de Fútbol, debido a la no clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Inicio de pretemporada en altura

El equipo amarillo arribó a Quito el 12 de enero de 2026 para realizar trabajos en el Complejo Zukua Gardens, ubicado en Puembo, en las afueras de la capital ecuatoriana. La concentración y entrenamientos se extenderán hasta el 24 de enero, con enfoque en aclimatación a la altura, a diferencia de años anteriores donde se optó por destinos en Estados Unidos o playas ecuatorianas.

Algunos jugadores no integran esta delegación inicial y permanecen en Guayaquil entrenando en el Estadio Monumental Banco Pichincha. El brasileño Leonai Souza viajó a Montevideo para un tratamiento especializado por una lesión arrastrada desde 2025 y se unirá al grupo en 10 días.

Ajuste presupuestario significativo

David Álvarez confirmó que el presupuesto para el armado del equipo en 2026 se reducirá a entre USD 5 y 6 millones, frente a los casi USD 14 millones invertidos en 2025. Este recorte supera el 50% y responde principalmente a la no obtención de la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo que privó al club de ingresos por USD 3 millones.

La cifra anunciada representa el monto más bajo en los últimos 16 años, comparable con la gestión de Eduardo Maruri en 2010, cuando el club enfrentó un déficit económico tras campañas inestables en 2008 y 2009, periodo en el que peleó por evitar el descenso.

Salidas de jugadores clave

El ajuste financiero ha provocado la salida de varios futbolistas titulares con altos salarios, entre ellos Janner Corozo, Octavio Rivero, Ignacio De Arruabarrena, Gastón Campi y Braian Oyola. Estas bajas liberan espacio salarial y se enmarcan en la planificación para adaptar el plantel a la nueva realidad económica.

Otras salidas confirmadas incluyen a Aníbal Chalá. El club analiza todas las decisiones desde lo deportivo y económico, en consenso con la Gerencia Deportiva y el cuerpo técnico.

Historia y situación actual

En 2010, bajo Eduardo Maruri, se anunció un equipo con inversión cercana a USD 10-11 millones, incorporando figuras como Christian Lara, Iván Hurtado, David Quiroz, Rolando Zárate y Marcelo Delgado. Sin embargo, el rendimiento fue bajo, sin clasificación a Libertadores, generando deudas y una crisis que llevó a fugas de talento y lucha por no descender en 2009.

Incluso durante la pandemia bajo Carlos Alfaro Moreno, el presupuesto descendió a USD 9,8 millones por salida de auspiciantes. La actual administración, liderada por Antonio Álvarez, prioriza la sostenibilidad económica, aunque implica ajustes deportivos relevantes.

El entrenador Ismael Rescalvo no continuará; el venezolano César Farías acordó asumir el cargo hasta diciembre de 2026, pendiente de visa de trabajo y llegada al país entre miércoles y jueves. Se esperan dos refuerzos adicionales.

Desafío doble para el club

Barcelona SC enfrenta la tarea de mantener competitividad en LigaPro, Copa Libertadores y Copa Ecuador con recursos limitados, apostando por austeridad y planificación. Los partidos de local se mantendrán en el Estadio Monumental de Guayaquil.