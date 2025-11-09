Barcelona SC obligado a vencer Orense para no alejarse de Liga de Quito

Orense SC enfrentará a Barcelona SC este domingo 9 de noviembre de 2025 a las 18h00 en el estadio Nueve de Mayo de Machala, Ecuador, en un partido de la fecha 5 del hexagonal final de la LigaPro Serie A.

Los toreros necesitan imperiosamente la victoria para no distanciarse en la lucha por la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, tras la reciente derrota de sus rivales directos.

El contexto del hexagonal final

El hexagonal final de la LigaPro 2025 reúne a los seis mejores equipos de la fase regular en una ronda de todos contra todos, con partidos de ida y vuelta, para definir el campeón nacional y los cupos a torneos continentales. Independiente del Valle lidera con 73 puntos y +26 de diferencia de goles, seguido por Liga de Quito con 61 puntos y +26, mientras Barcelona SC ocupa el tercer puesto con 58 puntos y +8. Orense SC, con 50 puntos y -4, se ubica en la sexta posición, pero ya tiene asegurada su participación en la Copa Sudamericana 2026.

Este domingo marca el cierre de la ronda inicial del hexagonal, con implicaciones directas en la tabla. El encuentro entre Orense y Barcelona se transmite en vivo por las señales de Zapping Sports y El Canal del Fútbol, permitiendo a los aficionados seguir el desarrollo minuto a minuto.

Cómo llega Orense SC al duelo

Orense SC, dirigido por Raúl Antuña, llega tras una derrota 4-0 ante Liga de Quito en la fecha anterior, disputada el 4 de noviembre de 2025. En sus últimos seis partidos de la LigaPro, el equipo machaleño solo ha sumado una victoria, lo que resalta la urgencia de revertir su rendimiento para escalar posiciones y soñar con una clasificación a las fases previas de la Copa Libertadores.

Los Bananeros han mostrado solidez en casa durante la temporada, pero enfrentan bajas por suspensiones y lesiones. Su enfoque estará en el juego aéreo y las contragolpes. Históricamente, Orense ha sido un rival incómodo para Barcelona en Machala, con victorias 3-1 en abril de 2025 y 3-2 en agosto de 2024.

La situación de Barcelona SC

Barcelona SC, bajo la dirección de Ismael Rescalvo, acumula un empate 1-1 ante Universidad Católica en su último compromiso, el 2 de noviembre de 2025. Este resultado, sumado a la victoria 3-1 de Liga de Quito sobre Libertad FC el 8 de noviembre, ha complicado las aspiraciones de los toreros, que ahora dependen de sí mismos y de tropiezos ajenos para alcanzar el segundo lugar.

Con 58 puntos, Barcelona necesita ganar sus tres partidos restantes en el hexagonal para presionar a los líderes. Su rendimiento como visitante ha sido irregular, con solo dos triunfos en los últimos cinco desplazamientos. El equipo guayaquileño llega con el envión de su victoria 2-0 sobre Orense en la fase regular, el 2 de agosto de 2025, en el Estadio Monumental.

Posibles Alineaciones

Barcelona SC alineará en un esquema 4-2-3-1: Ignacio de Arruabarrena en la portería; defensa con Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi y Gustavo Vallecilla; volantes Jhonny Quiñónez y Jean Carlos Montaño para la recuperación; en ataque, Joaquín Valiente, Joao Rojas y Janner Corozo respaldarán al delantero Octavio Rivero, quien será titular por encima de Miguel Parrales y Felipe Caicedo.

Orense SC formará con Rolando Silva en el arco; defensas Beder Caicedo, Gastón Arturia, Gabriel Achilier y Pedro Pablo Velasco; mediocampo con Nixon Molina, Cristhian Ortiz y Sergio Vásquez; delanteros Agustín Herrera, Bruno Caicedo y Michael Bermúdez. Antuña priorizará la contención media para contrarrestar la creatividad de los visitantes.

Implicaciones para la Copa Libertadores

La Copa Libertadores 2026 otorgará dos cupos directos a fase de grupos al campeón y subcampeón del hexagonal. Un tercer cupo a fases previas irá al tercero, con opciones indirectas vía Sudamericana. Con Liga de Quito fortalecida tras su 3-1 ante Libertad —goles de Richard Mina (45’+17′), Alexander Alvarado (60′) y Carlos Gruezo (61′)—, Barcelona enfrenta presión máxima. Orense, aunque colista, puede complicar el panorama de los amarillos.

El partido inicia a las 18h00 hora de Ecuador, con condiciones climáticas favorables en Machala (temperatura alrededor de 28°C).