COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Barcelona SC retoma sus entrenamientos tras acuerdo económico con jugadores y se enfoca en Liga de Quito

Los 'Toreros' resolvieron su conflicto salarial y retomó los entrenamientos de cara al decisivo enfrentamiento contra los quiteños por el primer hexagonal de la LigaPro.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Barcelona SC retoma sus entrenamientos tras acuerdo económico con jugadores y se enfoca en Liga de Quito
Barcelona SC retoma sus entrenamientos tras acuerdo económico con jugadores y se enfoca en Liga de Quito

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Barcelona SC volvió a los entrenamientos tras resolver el conflicto salarial que paralizó sus actividades este lunes 17 de noviembre. El plantel retomó la planificación con la mirada puesta en Liga de Quito, rival directo en el primer hexagonal de la LigaPro.

La mañana del lunes estuvo marcada por la tensión. Los jugadores decidieron no entrenar ante la falta de pagos acumulados por tres meses. La medida buscaba presionar a la dirigencia para que cumpliera con sus compromisos económicos.

La situación de Barcelona SC no sorprendió. El club ya había enfrentado un episodio similar el 30 de octubre. La reiteración evidenció la compleja realidad financiera del equipo guayaquileño y encendió nuevas alertas entre los futbolistas. El plantel, pese a no salir a la cancha, trabajó en el gimnasio. Era una forma de mantener la condición física sin desatender la postura de reclamo ante la directiva.

Ya Barcelona acordó con jugadores

Y es que Barcelona tenía un objetivo inmediato. El duelo ante Liga de Quito, programado para este domingo a las 15h30, exige un nivel competitivo alto y un plantel concentrado. Esa obligación deportiva presionó aún más la necesidad de una solución rápida.

El periodista Eduardo Erazo confirmó que la dirigencia canceló las obligaciones pendientes. Así, el entrenamiento de este martes a las 15:30 se desarrolló sin contratiempos, lo que alivió el ambiente interno y permitió retomar la planificación de los ‘toreros’.

La semana pasada el equipo tuvo cuatro días libres. Aunque se anunció como descanso, ese espacio respondió a la urgencia de que el club reuniera los recursos necesarios para cubrir las deudas. Con el pago efectuado, Barcelona evitó integrarse al grupo de instituciones con crisis prolongadas.

La afectación en la agenda es un tema recurrente

Como ocurrió antes del duelo contra Universidad Católica, el equipo amarillo vuelve a llegar con alteraciones en su preparación previa. El partido contra Liga de Quito se presenta como una final anticipada. Barcelona SC necesita ganar para recuperar el segundo lugar del hexagonal y acercarse al objetivo de clasificar a la Copa Libertadores 2026. La presión es alta y el margen de error, mínimo.

En este contexto, el entrenador Ismael Rescalvo recibió noticias mixtas. Jean Carlos Montaño y Janner Corozo regresaron a la convocatoria tras superar molestias físicas. Ambos jugadores son piezas clave en el sistema del técnico español.

Sin embargo, no todas las novedades fueron positivas en los ‘toreros’. Octavio Rivero y Gastón Campi continúan entrenando de manera diferenciada. El cuerpo médico evalúa su evolución, aunque no los descarta completamente para el domingo.

A esta lista de dudas se suma la ausencia de Xavier Arreaga. El defensor no entró en la última convocatoria de la selección ecuatoriana y recibió permiso para atender asuntos personales fuera del país. Su retorno está previsto para los próximos días. Barcelona SC confía en llegar con lo mejor de su plantilla. El reto es enorme y el partido ante Liga de Quito marcará el rumbo del club en este cierre de temporada.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Adelanto del décimo tercer sueldo: expertos alertan riesgos y dan claves para usarlo bien

Suiza, Austria, Bélgica y Escocia clasifican al Mundial 2026 tras empates y victorias en las Eliminatorias UEFA

España empata 2-2 con Turquía y clasifica al Mundial 2026 como líder del Grupo E

Wolverhampton en negociaciones con Independiente del Valle por Patrick Mercado

Hijas de Fernando Villavicencio son reconocidas como acusadoras particulares en caso Magnicidio

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Adelanto del décimo tercer sueldo: expertos alertan riesgos y dan claves para usarlo bien

Suiza, Austria, Bélgica y Escocia clasifican al Mundial 2026 tras empates y victorias en las Eliminatorias UEFA

España empata 2-2 con Turquía y clasifica al Mundial 2026 como líder del Grupo E

Wolverhampton en negociaciones con Independiente del Valle por Patrick Mercado

Hijas de Fernando Villavicencio son reconocidas como acusadoras particulares en caso Magnicidio

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Adelanto del décimo tercer sueldo: expertos alertan riesgos y dan claves para usarlo bien

Suiza, Austria, Bélgica y Escocia clasifican al Mundial 2026 tras empates y victorias en las Eliminatorias UEFA

España empata 2-2 con Turquía y clasifica al Mundial 2026 como líder del Grupo E

Wolverhampton en negociaciones con Independiente del Valle por Patrick Mercado

Hijas de Fernando Villavicencio son reconocidas como acusadoras particulares en caso Magnicidio

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO