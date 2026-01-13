Barcelona SC y Ignacio De Arruabarrena acuerdan la rescisión de su contrato de mutuo acuerdo

Barcelona Sporting Club confirmó la salida del arquero uruguayo Ignacio De Arruabarrena mediante un comunicado oficial emitido el martes 13 de enero de 2026 en Guayaquil, Ecuador. La rescisión del contrato se produjo de mutuo acuerdo entre las partes, dejando al jugador en libertad tras una temporada en la que defendió la portería amarilla en 32 partidos .

Comunicado oficial del club

Barcelona SC informó a través de un comunicado que “ha llegado a un acuerdo con Ignacio De Arruabarrena para la rescisión de su contrato con la institución”. La finalización del vínculo fue de mutuo acuerdo, por lo que el arquero queda como agente libre.

El club agregó: “Como institución, agradecemos a Ignacio por lo entregado al club, resaltando su profesionalismo, compromiso y dedicación durante su etapa defendiendo la camiseta amarilla, y le deseamos el mayor de los éxitos en su próximo reto deportivo”.

De Arruabarrena, quien cumplirá 29 años el próximo 16 de enero , arribó a Ecuador hace una semana con la intención de resolver su situación contractual y concretó su partida antes del traslado del equipo a Quito para continuar la pretemporada.

Llegada y desempeño en 2025

El guardameta uruguayo se incorporó a Barcelona SC a inicios de 2025 , procedente del Al-Wehda FC de Arabia Saudita. Inicialmente llegó como suplente de José David Contreras, quien era el titular designado por el entrenador Segundo Castillo.

Una lesión del venezolano Contreras (rotura de tendón) en mayo de 2025 le permitió asumir la titularidad, posición que mantuvo durante la mayor parte de la temporada bajo la dirección de Ismael Rescalvo. En total, De Arruabarrena disputó 32 encuentros en 2025, mantuvo la valla invicta en 10 oportunidades y recibió 39 goles .

Mensaje de despedida del jugador

Tras confirmarse su salida, Ignacio De Arruabarrena publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram donde repasó su paso por el club: “Hoy me despido de Barcelona SC. Un club enorme, al que siempre voy a estar agradecido por haberme dado la oportunidad de vivir desde adentro lo que es el club más grande del Ecuador. Una experiencia única que voy a llevar conmigo para siempre”.

El arquero describió el año como de “muchos altibajos”, pero se mostró “orgulloso y feliz” de haber defendido los colores con compromiso. Agradeció a compañeros, cuerpos técnicos, staff, hinchada y dirigencia, y les deseó éxitos al club.