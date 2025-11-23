Barcelona SC y Liga de Quito empataron en un vibrante encuentro del sextangular final

Barcelona SC y Liga de Quito igualaron 2-2 en el estadio Monumental Banco Pichincha, en un vibrante partido correspondiente al sextangular final de la LigaPro 2025. El partido reunió a cerca de 10 mil espectadores en el estadio más grande del Ecuador. El encuentro arrancó con gol exprés de la visita: a los 36 segundos, Fernando Cornejo sorprendió con un potente remate desde fuera del área.

Dicha ejecución sorprendió al arquero Ignacio de Arruabarrena y puso el 0-1 para Liga de Quito. Barcelona SC logró la paridad en el cierre del primer tiempo. Al minuto 45+2, Joao Rojas aprovechó una serie de rebotes y remates dentro del área para marcar el 1-1. En el complemento, los toreros dieron vuelta al marcador al minuto 69. Una acción colectiva entre Joaquín Valiente, Joao Rojas y finalizada en el gol por el delantero uruguayo Octavio Rivero.

Barcelona SC no logró una victoria ante Liga de Quito

El ventaja local duró apenas diez minutos. Al 79’, Lautaro Pastrán anotó el definitivo 2-2 para Liga de Quito con un remate dentro del área tras asistencia de sus compañeros. Con este resultado, ambos equipos suman 62 puntos en el sextangular A. Liga de Quito se mantiene en la segunda posición, mientras Barcelona SC ocupa el tercer lugar por menor diferencia de goles.

Los dos clubes siguen en la lucha por alcanzar el segundo puesto que otorga un posible cupo a la final del campeonato ecuatoriano o, en su defecto, el segundo lugar que clasifica a la Copa Libertadores 2026. El sextangular final de la LigaPro 2025 entra en su etapa decisiva. Independiente del Valle continúa liderando la tabla hasta la fecha, pero la igualdad entre azucenas y canarios mantiene abierta la definición del subcampeonato nacional.

Este grupo definirá también a los representantes ecuatorianos en torneos internacionales del próximo año. Barcelona SC deberá mejorar su diferencia de goles en los compromisos restantes si desea escalar posiciones. Liga de Quito extiende su racha positiva como visitante en esta fase final del torneo.