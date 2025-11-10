Barcelona se impone ante Orense en Machala y se aferra al cupo de la Copa Libertadores

Barcelona SC consiguió tres puntos de oro este domingo 9 de noviembre al derrotar 2-1 a Orense en el estadio 9 de Mayo de Machala, en un encuentro válido por la Fecha 5 del primer hexagonal de la LigaPro. La figura del partido fue Janner Corozo, quien convirtió los dos goles del cuadro ‘torero’ desde los doce pasos, sellando una victoria trabajada en condición de visitante.

Así fue el duelo entre Orense y Barcelona SC

El primer tiempo estuvo marcado por constantes interrupciones debido a acciones polémicas que requirieron la intervención del VAR en al menos tres ocasiones. Esto limitó el tiempo efectivo de juego a no más de 20 minutos, obligando al árbitro Lenin Quiñónez a añadir 10 minutos de reposición antes del descanso.

Para la segunda mitad, la intensidad no disminuyó. Aunque Orense intentó inclinar la cancha y generó oportunidades, la falta de puntería les impidió revertir el marcador. Barcelona SC, por su parte, supo resistir y capitalizar sus opciones para asegurar el resultado.

La tabla se ajusta

Con esta victoria, el equipo dirigido por Ismael Rescalvo alcanza las 61 unidades, igualando en puntaje a Liga de Quito, aunque se mantiene tercero por gol diferencia. Orense, tras sufrir su segunda derrota al hilo, se queda con 50 puntos en el fondo de la tabla del hexagonal.

La próxima jornada será decisiva: Barcelona SC enfrentará a Liga de Quito en un duelo directo por el cupo a la fase de grupos de la Libertadores, mientras que Orense tendrá la difícil tarea de visitar a Independiente del Valle.