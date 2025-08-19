Bayer Leverkusen confirma permanencia de Piero Hincapié pese a interés de clubes europeos

El Bayer Leverkusen decidió que el defensor ecuatoriano Piero Hincapié, tasado en 58 millones de dólares, permanecerá en el club durante la temporada 2025-2026, pese al interés de varios equipos europeos. El conjunto alemán explicó que, tras la salida de figuras como Jonathan Tah, Jeremie Frimpong, Florian Wirtz y Granit Xhaka, no está en condiciones de permitir otra baja sensible en su plantilla.

El periodista Fabrizio Romano confirmó que Piero Hincapié es considerado una pieza central en el proyecto deportivo del técnico Erik ten Hag, quien asumió este año la conducción del equipo. La directiva valoró no solo su rendimiento, sino también su contrato vigente hasta 2029, firmado en diciembre de 2024. En aquella ocasión, el defensa manifestó su compromiso. “Después de tres años y medio, el Bayer Leverkusen se ha convertido en una familia para mí. El club y los aficionados son algo especial”.

Interés internacional y postura del jugador

Durante el último mercado de fichajes, el nombre de Piero Hincapié apareció vinculado con clubes de la Liga española y la Premier League inglesa. Sin embargo, el zaguero de la selección ecuatoriana se mostró enfocado en su actual equipo.

En una rueda de prensa durante la pretemporada en Brasil, Piero Hincapié declaró al diario alemán Rheinische Post: “Estoy absolutamente enfocado en Bayer Leverkusen. Tengo contrato aquí. Siempre es importante que otros clubes se fijen en tu rendimiento, pero mi compromiso es con este equipo”.

El jugador también resaltó su rol dentro del vestuario: “Creo que puedo ayudar al equipo y especialmente a los más jóvenes. Soy todavía joven, pero he logrado experiencia y títulos. Quiero ser un modelo a seguir y que todos seamos una familia”.

Renovación estratégica para el club alemán

La decisión de mantener a Hincapié responde a una estrategia de estabilidad deportiva en un plantel que sufrió bajas considerables. Con apenas 22 años, el defensor se ha consolidado como uno de los centrales más prometedores de la Bundesliga y como titular indiscutible en la selección de Ecuador, con la que disputará la próxima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El Bayer Leverkusen busca reforzar su defensa con continuidad y experiencia, factores que han hecho del tricolor una pieza difícil de reemplazar. Con un valor de mercado de 58 millones de dólares, Piero Hincapié se posiciona como el futbolista ecuatoriano más caro de la actualidad.

Lesión genera alerta en Ecuador

El debut oficial del Bayer Leverkusen en la temporada se produjo en la Copa de Alemania, donde enfrentó al Sonnenhof Grossaspach de la cuarta división. Piero Hincapié fue titular, pero debió abandonar el campo a los 63 minutos tras una molestia en la rodilla izquierda, generada en una jugada dividida.

Aunque el club aún no ha emitido un parte médico oficial, la situación encendió las alarmas en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, dado que la última doble fecha de las Eliminatorias está próxima. El defensor fue reemplazado por Axel Tape, mientras el Leverkusen aseguró su clasificación con una victoria 4-0, gracias a los goles de Christian Kofane y Alejandro Grimaldo en los minutos finales.

Contexto de mercado y proyección

La permanencia de Hincapié en Alemania se interpreta como un movimiento clave para mantener la competitividad del Bayer Leverkusen en la Bundesliga y en competiciones internacionales. Su evolución en el fútbol europeo lo ha convertido en un referente defensivo y en uno de los principales activos del club.

En Ecuador, su continuidad en un equipo de primer nivel europeo es vista como una oportunidad de crecimiento que fortalece también a la selección nacional. La experiencia acumulada en partidos de alta exigencia permitirá a Hincapié consolidarse como líder en la defensa de La Tri de cara a los compromisos internacionales.

La decisión del club alemán también envía un mensaje al mercado: el Bayer Leverkusen busca retener a sus jugadores más valiosos y competir en igualdad de condiciones con los grandes equipos de Europa.