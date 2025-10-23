Bayern Múnich goleó 4-0 a Brujas con participación titular de Joel Ordóñez en Champions League

En la tercera fecha de la UEFA Champions League, el Bayern Múnich goleó 4-0 al Club Brujas de Bélgica este 22 de octubre de 2025 en su estadio Allianz Arena. El defensa ecuatoriano Joel Ordóñez fue titular y jugó todo el partido, pero no pudo evitar la superioridad alemana. El Bayern extendió su invicto en casa a 36 partidos y destacó con goles de Lennart Karl, Harry Kane, Luis Díaz y Nico Jackson.

Desarrollo del compromiso

Desde el pitazo inicial, Bayern Múnich mostró su superioridad frente a un Brujas que intentó resistir, pero no pudo contener el poder ofensivo local. A los 4 minutos, Lennart Karl abrió el marcador con un golazo tras encarar a los defensores y disparar con precisión desde la medialuna del área. Esta apertura temprana dio confianza al conjunto alemán para seguir dominando.

A los 14 minutos, Konrad Laimer envió un centro entre las piernas de Joel Ordóñez, lo que permitió a Harry Kane rematar sin oposición para el 2-0. A los 34, Luis Díaz marcó su primer gol en la Champions League tras controlar un pase y disparar con fuerza para ampliar la diferencia en el marcador. Estas tres anotaciones al término del primer tiempo marcaron la diferencia en el partido.

Complemento en el Allianz Arena

A pesar de los intentos del técnico de Brujas, Nicky Hayen, de introducir variantes para frenar el embate alemán, Bayern mantuvo el control. En el segundo tiempo, ingresaron piezas como Goretzka, Bischof, Nico Jackson, Mike y Kim Min-Jae, que profundizaron la presión ofensiva.

El cuarto gol llegó a los 78 minutos por intermedio de Nico Jackson tras un rebote producto de una gran jugada individual y un disparo consecutivo de Laimer. El Brujas, pese a sus esfuerzos defensivos, no pudo evitar la manita para Bayern.

Contexto y conclusiones

El equipo belga perdió su segundo partido en tres juegos de la fase de grupos de la Champions League, acumulando tres puntos por el triunfo inicial sobre Monaco. Con esta derrota está en el puesto 20° en la tabla general, en zona de playoff.

Este resultado refuerza la imbatibilidad de Bayern Munich en casa, que acumula 36 partidos seguidos sin derrotas en el Allianz Arena, demostrando su superioridad en las competiciones europeas. Por su parte, Joel Ordóñez continúa consolidándose en el Brujas, mostrando regularidad como titular a pesar de la adversidad ante rivales de alto nivel.

En la próxima jornada de Champions, el 4 de noviembre, Bayern visitará al PSG de Willian Pacho en un duelo de líderes, mientras que el Brujas recibirá al Barcelona, en partidos clave para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase. partido