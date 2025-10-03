Beccacece alerta sobre posibles bajas de Caicedo, Hincapié y Plata en la Fecha FIFA de octubre para Ecuador

El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, reveló este jueves 2 de octubre de 2025 en rueda de prensa posibles ausencias de Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Gonzalo Plata en la convocatoria para la Fecha FIFA de octubre.

La Tricolor disputará amistosos contra Estados Unidos el 10 de octubre en Austin y México el 14 de octubre en Guadalajara, como preparación para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

La conferencia de prensa, realizada en la Casa de la Selección se centró en el monitoreo constante de los jugadores y los procesos de salud, priorizando la integridad física de los futbolistas. El listado de los convocados se daría entre este viernes o sábado. Los jugadores se incorporarán a partir del domingo 5 de octubre, según sus calendarios de clubes.

Ecuador, ubicado en el puesto 24 del ranking FIFA actualizado en septiembre de 2025, clasificó al Mundial 2026 tras una campaña destacada en las Eliminatorias Sudamericanas, donde acumuló 11 partidos sin derrotas y solo dos goles recibidos. Estos amistosos forman parte de un calendario de preparación que incluye duelos contra Canadá y Nueva Zelanda en noviembre, con el objetivo de consolidar una base joven y competitiva.

Dudas sobre piezas clave en el mediocampo y ataque

Beccacece enfatizó la ambición de Caicedo, quien, según el entrenador del Chelsea, Enzo Maresca, presenta molestias físicas persistentes. “Está tocado, no está bien, pero es tan ambicioso y comprometido que siempre quiere estar como ante Argentina. Nos llevamos al replanteo de ver si es parte de la convocatoria, te diría más que no que sí”, explicó el DT argentino. Caicedo, pilar del mediocampo ecuatoriano con presencia en 12 de los últimos 14 partidos de La Tri, ha jugado ininterrumpidamente desde el Mundial de Clubes, lo que genera preocupación por su carga acumulada.

En similar situación se encuentra Gonzalo Plata, extremo del Flamengo, quien atraviesa un proceso de recuperación que podría impedir su participación. Beccacece indicó que Plata, autor de dos goles en las Eliminatorias, busca integrarse pese a las limitaciones, pero la decisión priorizará su evolución médica. Estas posibles bajas afectarían la estructura titular de Ecuador, que depende de su velocidad y profundidad en ataque para contrarrestar rivales de alto nivel.

El caso de Piero Hincapié, defensor del Arsenal, es el más delicado. El zaguero de 23 años viene de una lesión muscular que lo marginó de los últimos cuatro compromisos de su club: contra Manchester City, Newcastle, Port Vale y Olympiacos. “Viene de una lesión y solo ha jugado seis minutos en Arsenal, entonces es muy complicado que pueda estar”, detalló Beccacece. Hincapié, quien apunta a un regreso en octubre según reportes del club inglés, no fue considerado para el viaje a Texas, preservando su recuperación para evitar recaídas.

Contexto de los amistosos y rivales

El primer duelo se disputará en el Q2 Stadium de Austin, Texas, inaugurado en 2021 con capacidad para 20.000 espectadores, a las 19h30 hora ecuatoriana. El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, ya anunció su nómina de 26 jugadores, incluyendo a Christian Pulisic (Milan), Tim Weah (Olympique de Marsella) y Weston McKennie (Juventus). Este encuentro servirá como ensayo para el Mundial 2026.

El segundo amistoso, contra México, tendrá lugar en el Estadio Akron de Guadalajara, sede de partidos de la fase de grupos del Mundial 2026. Programado para el 14 de octubre, este cotejo representa una prueba de alto voltaje ante un Tri que también se prepara para el torneo tricontinental. Beccacece describió a ambos oponentes como “selecciones muy fuertes” y reiteró el objetivo de “querer ganarles”, manteniendo el nivel de tensión de los partidos oficiales.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó que estos juegos forman parte de 14 encuentros de preparación hasta junio de 2026, enfocados en evaluar nuevos talentos y dar continuidad a la base. Ecuador, la selección más joven de las Eliminatorias junto a Bolivia, ha debutado a 11 jugadores menores de 23 años en el ciclo, promoviendo un cambio generacional.

Base sólida y monitoreo permanente

Beccacece destacó la continuidad de una base importante de jugadores, valorando su compromiso para dar un paso más hacia el Mundial. “Vamos a buscar con ellos dar un paso más, valorándolos, reconociéndolos y siendo preciso en la toma de decisiones”, afirmó. En ataque, descartó preocupaciones al recordar la presencia de Enner Valencia, goleador histórico de La Tri con 14 tantos en Eliminatorias, aunque admitió que el equipo ha convertido solo un gol en salidas como local sin delanteros puros.

El monitoreo de los seleccionados es continuo, con un equipo de ocho miembros analizando su rendimiento en clubes. “Ahora mismo, mientras estamos conversando, hay un grupo de ocho miembros de la Selección que está analizando a nuestros futbolistas. El monitoreo es permanente”, señaló el DT. Esta metodología ha permitido decisiones acertadas, como la inclusión temprana de Gonzalo Valle, ahora titular en su club tras ser observado en entrenamientos.

Respecto a Kendry Páez, promesa de 17 años del Independiente del Valle y futuro jugador del Chelsea, Beccacece expresó satisfacción por su evolución. “Me pone feliz el momento de Kendry Páez. Se siente ahora mejor, va jugando más, de interior, como segunda punta. Fue importante apuntalarlo durante el proceso”, comentó, destacando su regularización tras críticas iniciales por temas personales. Páez, con un valor de mercado de 20 millones de dólares, ha sumado minutos clave en las Eliminatorias.

Casos particulares y desafíos rumbo al Mundial

En el mediocampo, el DT abordó el caso de Óscar Zambrano, suspendido previamente por un error administrativo. “El jugador fue víctima de un error de un profesional. Lo tuvo que pagar él. Está volviendo a entrenar y veremos en qué condiciones regresar, siempre hemos estado pendientes de él”, indicó Beccacece, confirmando el seguimiento al volante de LDU Quito.

Sobre David Cabezas, arquero suplente, se decidió su exclusión temporal. “Hemos hablado con David. Hemos considerado que lo mejor, por ahora, es que pueda arreglar sus problemas. Por el momento, no lo vamos a considerar”, explicó, priorizando la estabilidad emocional del jugador.

Beccacece reiteró el desafío de estos amistosos: “El desafío que tenemos es llevar a estos amistosos este nivel de tensión que tenemos en los partidos oficiales”. Enfocado en el Mundial, el seleccionador afirmó: “Nosotros estamos enfocados en hacer el mejor Mundial de la historia”. Reconoció los procesos humanos: “Los jugadores no son robots, hay bajones, pero hay que entender que esto es un proceso donde hay niveles y momentos donde siempre la idea es mejorar”.

Ecuador, con una identidad definida bajo Beccacece desde marzo de 2025, aspira a superar sus cinco participaciones previas en Mundiales, donde avanzó a octavos en 2006. Estos duelos de octubre, con entradas ya a la venta vía Ticketmaster para el de Austin y la FMF para Guadalajara, atraerán atención global como antesala al torneo que inicia el 11 de junio de 2026.