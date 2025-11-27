Bernardo Cordovez toma las riendas del IESS por decreto del presidente Daniel Noboa.

El presidente Daniel Noboa designó a Bernardo Antonio Cordovez Cereceda como representante de la Función Ejecutiva ante el Consejo Directivo del IESS, en reemplazo de Edgar Lama.

Con la firma del Decreto Ejecutivo 234, Cordovez asume el cargo ante el directorio del IESS, consolidando la continuidad del proyecto de seguridad social que impulsa la administración de Noboa.

El reemplazo se produce tras la renuncia de Edgar José Lama von Buchwald, quien presentó su dimisión el 18 de noviembre. La medida cuenta con el respaldo de la Superintendencia de Bancos, según se detalla en los considerandos del decreto.

Bernardo Cordovez: tercera designación de Daniel Noboa para el IESS

Esta es la tercera designación que realiza el presidente Noboa para el puesto en el IESS. Primero ocupó el cargo Eduardo Peña, luego Edgar Lama, quien también ejerció como Ministro de Salud, y ahora Bernardo Cordovez.

La decisión refleja la dinámica del gobierno para asegurar la continuidad y supervisión de los proyectos estratégicos de la institución, centrados en protección social y afiliados.

Bernardo Antonio Cordovez se desempeñó como gerente general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Biess. También fue asesor del Ministerio de Economía y Finanzas. Es Licenciado en Administración Financiera.

Salida de Edgar Lama y mensaje a la ciudadanía

En su cuenta personal de X, Edgar Lama expresó: “Cierro mi ciclo en el IESS. He presentado mi renuncia, convencido de que mi primer llamado es cumplir con el compromiso que asumí junto al presidente Daniel Noboa”.

Además, señaló: “Me voy con la tranquilidad de que los intereses de los afiliados seguirán vigilados y defendidos”, reafirmando su compromiso con el proyecto social del gobierno.

Lama destacó que “en lo público no se trata de personalismos: uno pasa, pero el proyecto político permanece. Y yo creo profundamente en este proyecto, en su ética y en su rumbo”.

Asimismo, el exfuncionario aseguró que continuará apoyando hasta que se cumplan todas las metas planteadas, reforzando la continuidad y estabilidad del IESS.