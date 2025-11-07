Billy Arce, extremo ecuatoriano de Atlético Nacional, en la mira del Deportivo Cali

El extremo ecuatoriano Billy Arce, actualmente en Atlético Nacional, es un candidato para reforzar al Deportivo Cali en la temporada 2026.Esto se da a la limitada participación que ha tenido en su club actual y el inicio de las gestiones en el mercado de pases colombiano.

Desempeño de Arce

Arce, futbolista ecuatoriano de 27 años, milita actualmente en Atlético Nacional pero ha tenido pocos minutos esta temporada, lo que ha generado interés en otros clubes colombianos. Deportivo Cali, uno de los equipos históricos de Colombia, ya lo tiene en su lista de posibles refuerzos para la campaña 2026, aunque no es prioridad absoluta en este momento, según explicó el periodista deportivo Alexis Rodríguez.​

El jugador ha disputado 34 partidos con Atlético Nacional, anotando tres goles. Tiene una competencia interna por la titularidad con Andrés Sarmiento, Marlos Moreno y Marino Hinestroza. El entrenador Diego Arias no considera a Arce como uno de los referentes en dicha posición, lo que motiva al jugador a buscar opciones que le permitan más minutos en cancha.​

En su carrera, Billy Arce ha pasado por equipos importantes en Colombia como el Deportivo Pasto, Once Caldas, así como en Ecuador con Barcelona de Guayaquil, Emelec, LDU Quito e Independiente del Valle. También tuvo un paso por el Brighton de la Premier League inglesa.

Actualmente, su ficha está valorada en 694,650 dólares según Transfermarkt y Atlético Nacional no lo tiene contemplado para renovación de contrato, lo que abre las puertas para su posible fichaje por Deportivo Cali.​

Mercado de pases y reestructuración en Deportivo Cali

Deportivo Cali prepara una renovación significativa para la temporada 2026, después de una campaña con resultados adversos y la eliminación en la Liga BetPlay. La adquisición del 80% del club por la empresa IDC Network ha impulsado cambios en la estructura deportiva, sin ser drásticos, según declaraciones de Richard Lee, socio principal.​

El club busca reforzar posiciones claves, y aunque el extremo Billy Arce es una opción, el equipo también evalúa otras alternativas en el mercado colombiano. La llegada de Arce representaría una incorporación de experiencia y velocidad para el frente de ataque azucarero, características importantes para el técnico Alberto Gamero de cara a mejorar el rendimiento del club en la próxima temporada.​

Perfil del jugador y situación actual

Billy Arce, con 27 años, destaca por su velocidad y capacidad para jugar en ambos extremos. Actualmente, busca mayor protagonismo debido a la poca continuidad en Atlético Nacional. Por ahora está en trámites para nacionalizarse colombiano, lo cual podría facilitar su integración en el fútbol colombiano y su fichaje por Deportivo Cali.​

Durante el presente año, ha participado en Liga BetPlay y Copa Libertadores, sumando goles y asistencias, aunque sin consolidar una posición indiscutible. El entorno indica que su futuro inmediato podría cambiar si las conversaciones entre clubes avanzan y se oficializa el traspaso para el 2026.​