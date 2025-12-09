Billy Ray Cyrus gana demanda a mujer que aseguraba ser la verdadera madre de Miley Cyrus

El cantante Billy Ray Cyrus, de 63 años, ganó la desestimación con prejuicio de una demanda presentada por una mujer identificada como Jayme Lee, de 45 años, quien afirmaba haber dado a luz a Miley Cyrus en 1992.

La decisión del caso se tomó en la Corte de Circuito del Condado de Davidson, Tennessee, Estados Unidos.

Aseguró haber dado a luz a Miley Cyrus cuando tenía 12 años

La demanda fue presentada por Jayme Lee en mayo pasado, alegando que dio a luz a Miley Cyrus en 1992, cuando ella tenía 12 años.

La mujer aseguró en su acción legal que firmó un acuerdo privado de adopción con Billy Ray Cyrus y su entonces esposa, Tish Cyrus-Purcell, que le permitía elegir el nombre de la niña y actuar como niñera y maestra de piano durante su infancia.

Los documentos judiciales, citados por Us Weekly y Daily Mail, detallan que Lee acusó a la pareja de incumplimiento de contrato, fraude, daño emocional intencionado e interferencia ilegal con derechos parentales. Afirmó que los Cyrus cortaron todo contacto después del nacimiento y la amenazaron con acciones policiales, alegando que no existían documentos de adopción válidos debido a su minoría de edad en ese momento.

El abogado de Billy Ray Cyrus, Chase LanCarte, respondió inmediatamente calificando las alegaciones como “falsas y absurdas”. En una declaración a Us Weekly, el representante legal afirmó: “Billy Ray Cyrus y Tish Cyrus-Purcell son el padre y la madre biológicos, respectivamente, de Miley Cyrus”. Insistió en que la demanda buscaba hostigar a la familia y malgastar recursos judiciales.

Señaló a más famosos en su caso judicial

En junio, Lee presentó una enmienda a la demanda, acusando a los Cyrus de abuso infantil. Esto, por exponer a Miley como figura pública desde temprana edad.

El caso escaló en noviembre, cuando Lee intentó sumar a Dolly Parton como demandada, alegando que ayudó a encubrir un esquema para arrebatarle a Miley. Días después, emitió citaciones a celebridades como Taylor Swift, Hillary Clinton, Eminem, Dr. Dre, Sharon Osbourne, Neil Patrick Harris y Julia Roberts, solicitando documentos como un álbum de recortes supuestamente entregado a Swift para pasárselo a Miley.

Ese mismo mes, Billy Ray Cyrus solicitó formalmente la desestimación del caso, reiterando la falsedad de las acusaciones.

Finalmente, el viernes 5 de diciembre, el tribunal resolvió a favor del cantante. La demanda fue desestimada con prejuicio, lo que impide que Lee vuelva a presentar una reclamación similar. Además, se ordenó que Billy Ray Cyrus recupere los honorarios y costes legales derivados del proceso.

Miley Cyrus guarda silencio

Ni Tish Cyrus-Purcell, de 58 años, ni Miley Cyrus, de 33 años, emitieron respuestas públicas en medio de esta polémica judicial.

Miley, recientemente comprometida con Maxx Morando, ha mantenido distancia de controversias familiares, enfocada en su carrera.