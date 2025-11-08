Black Friday 2025 en Ecuador: ¿cuándo será y qué descuentos se esperan este año?

El Black Friday 2025 (Viernes Negro) se acerca con fuerza y en Ecuador se alistan ofertas para esta fecha. Los compradores aguardan con gran expectativa este día para realizar sus compras. Esta jornada de descuentos representa una oportunidad clave para el comercio.

Este esperado día está previsto en el país el viernes 28 de noviembre, coincidiendo con el día siguiente al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. La tradición del Black Friday moviliza a miles de consumidores en Ecuador.

Una tradición internacional con sello ecuatoriano

Aunque es una celebración de origen extranjero, en Ecuador esta jornada se ha consolidado como una de las más esperadas. Las compras relacionadas a las fiestas decembrinas encuentran su principal impulso durante el Black Friday.

Durante ese día, tiendas físicas y plataformas digitales ofrecen rebajas significativas en productos. Tecnología, moda y electrodomésticos liderarán las ofertas, buscando incentivar el consumo y activar el comercio nacional.

El origen de los grandes descuentos

El concepto de Black Friday o Viernes Negro proviene de los Estados Unidos y se asocia al inicio de la temporada navideña de compras. La idea es que las tiendas pasen de números “rojos” a “negros”.

Originalmente, el término también se vinculó a las multitudes en ciudades como Filadelfia en los años 50 o 60, cuando los policías de tránsito usaban la expresión para describir el desorden que ocurría el día después de Acción de Gracias, coincidiendo con grandes flujos de compradores y eventos como partidos de fútbol americano, que exacerbaban la congestión y los problemas viales. Con el tiempo, su enfoque cambió hasta convertirse en el fenómeno comercial que es hoy el Black Friday.

La celebración del Black Friday 2025 en Ecuador

Muchos comercios ecuatorianos adoptan la fecha para ofrecer descuentos de entre 20% y 70%. Una gran variedad de productos entra en las ofertas, atrayendo a miles de compradores en todo Ecuador.

Las promociones no solo se limitan al viernes, ya que algunas tiendas inician sus ofertas días antes. A menudo extienden su duración hasta el Cyber Monday (Lunes Cibernético, lunes 1 de diciembre de 2025), otra fecha clave para las compras en línea.

Este evento es la versión digital del Black Friday y durante este día los consumidores pueden aprovechar rebajas exclusivas en tiendas virtuales y plataformas de comercio electrónico. En muchos casos, el Cyber Monday se extiende dentro de una campaña llamada ‘Cyber Week‘ (Semana Cibernética), que dura varios días con descuentos en productos tecnológicos, moda, viajes y más.

Esta fecha también es muy esperada en Ecuador como parte de la temporada de ofertas para compras navideñas.

El Black Friday 2025 se perfila como un evento imperdible.