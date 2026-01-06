Bolsonaro recibe atención médica por un traumatismo craneoencefálico leve tras caerse en prisión

Poco antes del pronunciamiento oficial de la Policía Federal, Michelle Bolsonaro, esposa del exmandatario, informó a través de redes sociales que Jair Bolsonaro se cayó tras sufrir una convulsión mientras dormía y que, como consecuencia, se golpeó la cabeza contra un mueble dentro de las instalaciones donde se encuentra recluido.

De acuerdo con la información difundida, el exjefe de Estado será trasladado a un hospital tan pronto como la Policía Federal obtenga la autorización judicial correspondiente. La defensa legal de Bolsonaro solicitó agilizar los trámites ante el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, argumentando que existe un “riesgo concreto e inmediato” para la salud de su cliente.

Durante la mañana de este martes, Michelle Bolsonaro acudió a la Superintendencia de la Policía Federal, donde declaró a medios locales que se encontraba a la espera de una aclaración formal sobre la manera en que se administraron los primeros auxilios al expresidente tras la caída.

Antecedentes médicos recientes

El episodio ocurre pocos días después de que Jair Bolsonaro recibiera el alta hospitalaria, el jueves de la semana pasada, luego de permanecer varios días en observación médica. En ese periodo, el exmandatario se sometió a tres intervenciones quirúrgicas, según confirmaron fuentes médicas.

Inicialmente, Bolsonaro pasó por el quirófano a cauda de una hernia inguinal. Posteriormente, los especialistas realizaron dos procedimientos adicionales con el objetivo de bloquear los nervios frénicos derecho e izquierdo, responsables del movimiento del diafragma, como parte del tratamiento para frenar crisis persistentes de hipo que el exmandatario ha presentado en reiteradas ocasiones durante los últimos meses.

El estado de salud de Bolsonaro ha captado la atención pública debido a sus frecuentes ingresos hospitalarios desde que dejó la Presidencia, así como a la complejidad de algunas de las intervenciones a las que se ha sometido.

Situación actual y espera de autorización judicial

La Policía Federal no ha detallado el horario exacto del traslado hospitalario, ni el centro médico al que llevarán al exmandatario. Tampoco se ha informado si el traumatismo craneoencefálico leve requerirá hospitalización prolongada.

Las autoridades señalaron que cualquier procedimiento médico adicional dependerá de la evaluación clínica y de la autorización del juez competente, mientras los abogados insisten en la necesidad de actuar con rapidez ante el estado de salud del expresidente.