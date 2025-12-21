¡Bombazo en Emelec! Diogo Bagüí se va gratis a México y Pedro Ortiz tiene dos ofertas internacionales

Los jugadores Diogo Bagüí y Pedro Ortiz no continuarán en el Club Sport Emelec para la temporada 2026. El joven defensor de 20 años saldrá como agente libre tras no renovar su contrato, con destino confirmado al Xolos de Tijuana en México.

Por su parte, el experimentado portero de 35 años tiene ofertas concretas de Newell’s Old Boys (Argentina) y Atlético San Luis (México), y su futuro se definirá en los próximos días.

Diogo Bagüí: salida sin costo para Emelec

El central ecuatoriano Diogo Bagüí no renovará su vínculo con el club eléctrico. Según información del periodista Ronald Pin, el jugador pasará a ser nuevo integrante del Xolos de Tijuana y compartirá plantel con el también ecuatoriano Adonis Preciado.

La directiva de Emelec informó que no se llegó a un acuerdo por diferencias económicas: Bagüí solicitó USD 25 000 mensuales y un bono de USD 250 000 por la extensión del contrato. Ante la imposibilidad de cerrar las cifras, el defensor dejará el club como agente libre al finalizar el año 2025.

En el presente torneo, Bagüí disputó 36 partidos con la camiseta azul. Desde su debut en 2023, acumula 54 partidos y 2 goles. No fue convocado para el último encuentro ante Deportivo Cuenca, al igual que Jaime Ayoví, cuyo contrato también expiró.

Pedro Ortiz: interés internacional por el arquero referente

El guardameta esmeraldeño Pedro Ortiz es uno de los jugadores más regulares del plantel dirigido por Guillermo Duró. En la temporada 2025 disputó 37 partidos en LigaPro y mantuvo la portería en cero en 13 ocasiones.

Diversos medios especializados, reportan que Newell’s Old Boys de Argentina y Atlético San Luis de México iniciaron negociaciones para adquirir sus servicios en el próximo mercado de pases. El contrato del portero con Emelec se extiende hasta diciembre de 2026 y su valor de mercado, según Transfermarkt, ronda los USD 300. 000.

Reestructuración en marcha

Las salidas de Bagüí y Ortiz se enmarcan en un proceso de renovación del plantel eléctrico. Hasta el momento Christian Cueva, Alfonso Barco, Alexander González y Jaime Ayoví tampoco continuarán en 2026.

Mientras Emelec no recibirá ingreso económico por la salida de Bagüí —solo ingresará el monto correspondiente a los derechos de formación—, en el caso de Ortiz cualquier traspaso implicaría una ganancia económica para el club.

Los próximos días serán clave para definir el destino del arquero, considerado uno de los referentes del equipo en las últimas temporadas.