Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Política

¡Bombazo político! Luisa González confirma que no buscará la reelección en Revolución Ciudadana

“Confirmado. Yo no voy a la reelección”, dijo Luisa González, marcando un punto de inflexión en el movimiento político correísta.
Tras su anuncio, Luisa González expresó su deseo de que nuevas voces asuman la conducción de la Revolución Ciudadana. Foto: X @LuisaGonzalezEc.
Tras su anuncio, Luisa González expresó su deseo de que nuevas voces asuman la conducción de la Revolución Ciudadana. Foto: X @LuisaGonzalezEc.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Luisa González confirmó que no buscará la reelección en la presidencia de Revolución Ciudadana durante la convención nacional prevista para noviembre de 2025. La dirigente señaló que su papel en la política no depende únicamente de liderar un movimiento.

Confirmado. Yo no voy a la reelección”, dijo en una entrevista con el programa A Primera Hora, donde le consultaron si aspiraba a continuar en el correísmo. Añadió: “Hay temas que hay que ir trabajando. La militancia no solamente se hace desde la presidencia de un partido, también desde fuera”.

Luisa González insiste en nuevas voces en Revolución Ciudadana

Tras su anuncio, Luisa González expresó su deseo de que nuevas voces asuman la conducción de la Revolución Ciudadana. “Me mantengo firme en mi postura de una oposición radical o, con todo respeto, nos vamos a convertir en una Izquierda Democrática llegando a acuerdos con los gobiernos de turno”, declaró.

En este marco, la excandidata presidencial también criticó a las actuales autoridades seccionales ligadas al correísmo. “No estoy de acuerdo en muchas de las acciones que han tomado nuestras autoridades de gobiernos seccionales”, manifestó con firmeza.

Pugnas internas en el correísmo

Las divisiones en el correísmo se intensificaron tras la difusión de una carta enviada por el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y los prefectos Marcela AguiñagaJuan Cristóbal Lloret y Leonardo Orlando al expresidente Rafael Correa.

En el documento, los firmantes señalaron: “Hoy enfrenta una crisis que se refleja en un momento de profunda desconexión con el país, sumando a un liderazgo que, lamentablemente, parece haber perdido el rumbo, la escucha y la cohesión interna. Es urgente reconocer que la RC necesita una renovación profunda”.

Críticas de González a líderes seccionales

Ante ese escenario, Luisa González cuestionó directamente el rol de las autoridades seccionales del correísmo. Les acusó de haber “claudicado” frente a los gobiernos locales y nacionales. “No puedes como organización política estar de acuerdo o callar frente a un Gobierno que vine a tu población, alcaldía, parroquias, en las que viven sin salud, educación y nadie levanta la voz”, afirmó.

La presidenta de Revolución Ciudadana remarcó que la militancia debe permanecer activa y vigilante. Recalcó que el movimiento necesita una línea firme de oposición, alejada de concesiones que debiliten el proyecto político.

