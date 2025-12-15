Bonnie Blue regresó a Inglaterra tras ser detenida en Indonesia: “Soy rica… ¿pensaron que iba a enfrentar tiempo en prisión?”

La creadora de contenido para adultos Tia Billinger, conocida como Bonnie Blue, regresó al Reino Unido el sábado 13 de diciembre de 2025 tras ser deportada de Bali, Indonesia.

Su detención se dio a inicios de diciembre en Bali, junto a varios hombres, durante una redada policial en un estudio alquilado. Las autoridades indonesias investigaron la posible creación de “contenido con elementos pornográficos o inmorales”, aunque finalmente no se presentaron cargos por violación a las estrictas leyes antipornografía del país, que pueden conllevar hasta 12 años de prisión.

Tras una audiencia judicial el 12 de diciembre, Billinger fue condenada por infracciones de tráfico relacionadas con el uso de un vehículo pickup marcado como “Bang Bus” para transportar pasajeros, recibiendo una multa de Rp 200.000 (aproximadamente 12 dólares). Inmigración ordenó su deportación inmediata por trabajar con visa de turista.

Bonnie Blue ironiza sobre su detención

Al llegar a Inglaterra, Bonnie Blue emitió un comunicado a medios como Us Weekly, donde minimizó el incidente. “Soy rica y tengo buenos abogados — ¿de verdad pensaron que iba a enfrentar tiempo en prisión?”, dijo.

Agregó que estaba “emocionada” por mostrar el contenido que generó la controversia, incluyendo referencias a “compartir fluidos con apenas legales” y material con “hombres corruptos”.

Respecto a la multa, afirmó: “Me costó menos de 20 dólares salir de prisión, así que necesito recuperar mis enormes pérdidas. Si quieren ver lo que provocó mi deportación, pueden hacerlo por menos de lo que pagué de multa”.

Horas antes de volver a casa, la ex estrella de OnlyFans publicó en Instagram: “Pensaron que iba a pasar 15 años encerrada, pero tuve a 15 llenándome”.

Indonesia es tajante con su rechazo a la pornografía

Indonesia, de mayoría musulmana, aplica la Ley de Pornografía de 2008. Esta prohíbe la producción, distribución y posesión de material explícito con penas de hasta 15 años de cárcel y multas.

La norma se extiende a extranjeros, como en el caso de una mujer estadounidense de 44 años deportada en septiembre pasado por organizar un retiro de intimidad en Seminyak, Bali.

Expertos como Philo Dellano, de la firma PNB Immigration en Yakarta, indicaron que los extranjeros suelen enfrentar deportación y prohibición de reingreso en lugar de juicios plenos, según News.com.au. Sin embargo, Bonnie Blue salió bien librada tras su detención.

Saltó a la fama por sus desafíos virales

Bonnie Blue es una creadora de contenido para adultos británica conocida por sus desafíos virales en OnlyFans y redes sociales. Saltó a la fama en 2024 al promocionar retos extremos, como encuentros con 1.057 hombres en 12 horas.

En noviembre de 2024, a la mujer la expulsaron de Australia y Fiji por trabajar sin permisos adecuados al planear contenido similar. Mientras que en enero pasado, la plataforma OnlyFans la vetó por violar reglas sobre contenido extremo.

Actualmente, la británica ya no está en custodia policial en Bali. Sin embargo, no está completamente libre: su pasaporte permanece incautado, se le prohíbe salir de Indonesia y está bajo investigación de las autoridades de inmigración.