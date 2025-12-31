Bono de Desarrollo Humano: cómo acceder al apoyo de hasta USD 150 mensuales que da el Gobierno de Ecuador

El Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable se mantiene activo en Ecuador como una ayuda económica clave para hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad. Este beneficio prioriza a familias con niños y adolescentes, cuyos ingresos no cubren necesidades básicas. Además, busca fortalecer el acceso a salud, educación y alimentación de forma sostenida.

Actualmente, el programa permite recibir hasta USD 150 mensuales, dependiendo de la composición del hogar. El Ministerio de Desarrollo Humano administra esta transferencia con criterios técnicos basados en el Registro Social vigente, lo que garantiza una asignación focalizada y transparente.

Qué es el Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable

El Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable consiste en una transferencia económica mensual que parte de un monto base de USD 55. A este valor se suman incrementos según el número de hijos y su rango de edad, fortaleciendo el ingreso familiar.

Este apoyo económico se dirige a familias con hijos ecuatorianos menores de 18 años que no aportan a la seguridad social contributiva, excepto el Seguro Social Campesino y el Trabajo No Remunerado en el Hogar. Además, los hogares deben constar como población pobre o extremadamente pobre.

Cuánto dinero entrega esta ayuda

El monto final del bono varía según la estructura familiar. En hogares con niños menores de cinco años, el programa otorga USD 30 adicionales por el primer hijo, USD 27 por el segundo y USD 24,30 por el tercero, fortaleciendo la atención en la primera infancia.

Para familias con hijos entre cinco y 18 años, el incremento corresponde a USD 10 por el primer hijo, USD 9 por el segundo y USD 8,10 por el tercero. Con estos valores acumulados, el beneficio puede alcanzar USD 150 mensuales, siempre que se cumplan los requisitos.

Corresponsabilidades para mantenerlo

Las familias beneficiarias deben cumplir corresponsabilidades obligatorias para conservar el apoyo económico. Entre ellas constan los controles médicos periódicos para niños y niñas, además de la asistencia escolar regular en edad educativa.

El incumplimiento de estas condiciones puede generar la suspensión temporal o definitiva del bono. Por ello, el ministerio insiste en la importancia de mantener un seguimiento activo en salud y educación.

Cómo se realizan los pagos del Bono de Desarrollo Humano

El Ministerio de Desarrollo Humano informó que los pagos se efectúan exclusivamente mediante transferencia bancaria. Por esta razón, los beneficiarios deben registrar una cuenta bancaria activa en el portal oficial.

Este sistema fortalece la seguridad, transparencia y rapidez en la entrega del bono. Además, reduce riesgos y facilita el acceso oportuno al dinero mensual.

Bono de Desarrollo Humano para madres solteras en Ecuador

Las madres solteras en situación de pobreza pueden acceder al Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable cuando son el principal o único sustento del hogar. Este grupo constituye una prioridad dentro del sistema de protección social.

Actualmente, más de 1,5 millones de personas reciben esta transferencia económica en Ecuador. El programa se consolida como uno de los pilares estatales para reducir la pobreza y proteger a mujeres jefas de hogar.

Requisitos para acceder al Bono de Desarrollo Humano

Para solicitar el beneficio, las madres solteras deben constar como beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano y mantener el Registro Social actualizado. Además, deben presentar documentación básica para la verificación.

Entre los documentos solicitados constan cédula de ciudadanía, certificado de votación, planilla de un servicio básico y un croquis del domicilio, que facilita la visita técnica.

Cómo solicitarlo

El proceso inicia al acudir a una oficina del ministerio con los documentos requeridos. Luego, el solicitante completa un formulario con información personal y familiar, que se ingresa al sistema del Registro Social.

En un plazo máximo de 30 días, un equipo técnico realiza una visita domiciliaria para evaluar la condición socioeconómica. Tras la validación, el ministerio notifica la aprobación e inicia el pago mensual.