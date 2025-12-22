Botafogo confirmó la llegada del técnico Martín Anselmi con un contrato por dos años

Botafogo anunció este lunes 22 de diciembre la contratación del argentino Martín Anselmi como nuevo director técnico del club brasileño. La confirmación se realizó a través de los canales oficiales de la institución, que informó que el entrenador firmó un contrato por dos años y asumirá el cargo de manera inmediata. Anselmi es bastante recordado por su paso en el fútbol ecuatoriano, especialmente en Quito.

El club brasileño comunicó la designación mediante un mensaje publicado en redes sociales: “Martín Anselmi es el nuevo entrenador del Botafogo. El argentino firmó un contrato de dos años con el Glorioso. ¡Bienvenido, entrenador!”. Con este anuncio, el equipo carioca formalizó un acuerdo que ya estaba definido previamente entre ambas partes. Hubo interés hasta de equipos argentinos por el estratega.

Martin Alsemi nueva experiencia con Botafogo

Martin Anselmi, de 40 años, llega a Botafogo tras su reciente paso por el Porto de Portugal, donde dirigió desde enero de este año. Su trayectoria incluye experiencias en distintos países de América y Europa. Ese se convirtió en uno de los factores considerados por la dirigencia para su elección como nuevo estratega del “Fogão”. Anselmi ha tenido experiencias internacionales.

Antes de su etapa en el fútbol portugués, el técnico argentino tuvo pasos destacados por Cruz Azul de México, Independiente del Valle de Ecuador y Unión La Calera de Chile. Su ciclo más exitoso se dio con el club ecuatoriano, donde dirigió entre 2022 y 2023 y obtuvo cuatro títulos oficiales como entrenador principal. Allí, Anselmi conquistó la Copa Ecuador, la Copa Sudamericana, la Supercopa Ecuador y la Recopa Sudamericana.

Ha ganado dos torneos internacionales

Estos logros consolidaron su perfil como uno de los entrenadores jóvenes con mayor proyección en el fútbol sudamericano, lo que despertó el interés de varios clubes de la región. La llegada de Anselmi a Botafogo se produce en un contexto de reestructuración deportiva del club brasileño. El “Fogão” busca estabilidad y protagonismo tanto en el torneo local como en competiciones internacionales.

La dirigencia apuesta por un cuerpo técnico con experiencia en torneos continentales y capacidad para desarrollar proyectos a mediano plazo. De cara a la temporada 2026, el arribo del entrenador argentino abre la posibilidad de cruces internacionales relevantes. En el marco de la Copa Libertadores, Botafogo podría enfrentar a Barcelona SC de Ecuador, siempre y cuando ambos equipos superen la Fase 2 del certamen.

Planificación de Botafogo para los desafíos 2026

Este posible enfrentamiento marcaría un nuevo capítulo en la carrera de Anselmi, quien volvería a medirse con un club ecuatoriano tras su exitoso paso por Independiente del Valle. No obstante, el foco inmediato del nuevo director técnico estará puesto en la preparación del plantel. También en la planificación deportiva de Botafogo para los desafíos venideros. Botafogo inicia una nueva etapa bajo la conducción de un entrenador con recorrido internacional y títulos recientes.