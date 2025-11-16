Brasil inauguró una estatua de la Virgen María de 54 metros, la más alta del país

Brasil inauguró este sábado 15 de noviembre de 2025 una estatua de la Virgen María de 54 metros de altura, convirtiéndo en la escultura religiosa más alta del país. Esta estatua supera en tamaño al icónico Cristo Redentor de Río de Janeiro, que mide 38 metros. El evento tuvo lugar en la ciudad de Encarnación, en el estado de Paraná. En la develación participaron autoridades locales, líderes eclesiásticos y miles de fieles.

La obra, promovida por la Asociación Amigos de la Virgen de la Inmaculada Concepción, busca honrar la devoción mariana y fomentar el turismo religioso en la región. La estatua, conocida como “Virgen de la Paz”, se erigió en lo alto del cerro Santa María, un sitio de peregrinación local. Su construcción inició en 2018 y requirió una inversión de aproximadamente 4,5 millones de dólares.

Gran devoción por la Virgen María

Estos fondos resultaron financiados principalmente por donaciones privadas y aportes de la diócesis de Foz do Iguaçu. El monumento incluye una estructura de hormigón armado recubierta de fibra de vidrio, con una corona iluminada. También posee una plataforma mirador en la base que permite vistas panorámicas del río Paraná y la frontera con Paraguay.

El acto de inauguración lo presidió el obispo de Foz do Iguaçu, Sérgio Arthur Braschi, quien bendijo la figura en una ceremonia que congregó a más de 10 mil personas. Entre los asistentes destacaron el gobernador de Paraná, Ratinho Junior, y representantes del Ministerio de Turismo de Brasil.

La estatua es más grande que el Cristo Redentor

“Esta estatua no solo representa fe, sino un nuevo atractivo para el ecoturismo y el turismo religioso en el sur de Brasil”, declaró el gobernador durante el evento. La “Virgen de la Paz” supera en 16 metros al Cristo Redentor, inaugurado en 1931 en Río de Janeiro y declarado una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno en 2007. Con 54 metros de altura total la nueva escultura se posiciona como un hito arquitectónico en América Latina.

Pese a su gran tamaño queda por debajo de monumentos globales como la Estatua de la Unidad en India (182 metros). Datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) indican que Paraná recibe anualmente alrededor de 2 millones de turistas religiosos. El proyecto enfrentó desafíos ambientales, como estudios de impacto aprobados por el Instituto Ambiental de Paraná (IAP).

Esto refuerza la tradición católica en Brasil

Ingenieros de la Universidad Federal de Paraná supervisaron la obra, asegurando resistencia a vientos de hasta 150 km/h. La estatua forma parte de un complejo que incluye capilla, senderos y áreas de descanso, abierto al público de forma gratuita. Este monumento refuerza la tradición católica en Brasil, país con la mayor población católica del mundo (alrededor de 123 millones según el censo de 2022 del IBGE).

Similar a otras mega esculturas religiosas en la región, como la Virgen de Aparecida, busca impulsar el desarrollo local mediante el turismo religioso en Brasil y atraer visitantes internacionales interesados en estatuas gigantes de la Virgen María.