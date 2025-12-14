COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Latinoamérica

Brasil: Vídeo capta momento en que hombre asesina a su exnovia de con puñaladas

Un femicidio registrado por cámaras de seguridad reavivó la alarma por la violencia de género en Brasil y dejó al descubierto un crimen planificado, según la investigación policial.
Brasil: Un nuevo caso de femicidio sacude a Itaúna y vuelve a alertar sobre la violencia de género
Un nuevo caso de femicidio ocurrió la mañana del jueves 11 de diciembre en Itaúna, estado de Minas Gerais, cuando Mirelly Cristina da Silva, de 21 años, fue asesinada con un arma blanca por su exnovio, Vitor Caetano Figueiredo, de 22, quien confesó haber premeditado el ataque, de acuerdo con la Policía Civil.

El crimen se produjo en la puerta de la vivienda de la víctima, donde, según registros oficiales, el agresor esperó oculto detrás de un muro hasta que la joven saliera. Una cámara de seguridad captó el momento del ataque, en el que el hombre se abalanzó sobre Mirelly y la apuñaló aproximadamente 20 veces antes de huir del lugar.

Autoridades de Brasil investigan el hecho

Los Bomberos de Minas Gerais encontraron a la joven tendida cerca del portón, con múltiples heridas de arma blanca. Cuando la ambulancia arribó al sitio, el personal médico constató su fallecimiento. La escena fue preservada para las pericias correspondientes y el material audiovisual quedó incorporado a la investigación.

De acuerdo con el comisario João Marcos do Amaral Ferreira, a cargo del caso, Mirelly y el agresor mantuvieron una relación de tres años, finalizada en marzo de este año. Sin embargo, el contacto entre ambos continuó, lo que permitió que el sospechoso conociera la rutina y los horarios de la víctima.

Investigación y detención del sospechoso

Según la investigación, Vitor Caetano Figueiredo compró el cuchillo el lunes 8 de diciembre y viajó desde Belo Horizonte a Itaúna la noche previa al crimen. Posteriormente, esperó durante horas en las inmediaciones de la vivienda hasta concretar el ataque.

El propio acusado confesó el crimen durante su declaración, en la que indicó que tomó la decisión luego de enterarse de que Mirelly había iniciado una nueva relación. El comisario Ferreira señaló que el imputado reconoció haber pensado en el asesinato con anterioridad y brindó detalles sobre su planificación.

Tras el femicidio, el sospechoso se dirigió a la terminal de ómnibus de Itaúna y viajó a Belo Horizonte, donde las autoridades lo detuvieron al descender del micro. Según su declaración, planeaba retirar dinero, entregárselo a su madre y presentarse ante la policía, aunque los investigadores evalúan esa versión.

Reacciones familiares y alarma en Brasil

Familiares de la víctima confirmaron que Mirelly tenía 21 años y atravesó problemas de salud desde su nacimiento. Su hermana, Fernanda Francine Eleotério Martins, reclamó justicia y describió el impacto del crimen en el entorno familiar, que conocía al agresor desde la relación con la joven.

El caso se inscribe en un contexto alarmante de violencia de género en Brasil. Según datos publicados por el diario Folha de São Paulo, en 2024 se registraron 1.459 femicidios, un promedio de cuatro por día. Las estadísticas oficiales comenzaron a sistematizarse en 2015, cuando la legislación brasileña incorporó el femicidio como figura penal específica.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Justicia, al menos 11.859 mujeres fueron víctimas de femicidio en la última década en un país con 215 millones de habitantes, lo que mantiene el tema en el centro del debate público y de las políticas de prevención.

