Calles céntricas de Santo Domingo concentran oferta de artículos alusivos al Fin de Año

Las calles céntricas de Santo Domingo concentran la venta de productos alusivos al Fin de Año, con oferta variada de monigotes, pirotecnia y ropa interior.

Comerciantes formales e informales ocupan, en los últimos días de diciembre, las calles céntricas de Santo Domingo, para vender productos de Fin de Año, ante el aumento de la demanda ciudadana por celebraciones del 31 de diciembre.

En sectores como la peatonal 3 de Julio y calles aledañas, se observa una alta presencia de puestos dedicados a la venta de monigotes, juegos pirotécnicos, ropa, calzado y ropa interior alusiva a la temporada.

Los artículos más visibles incluyen monigotes tradicionales, prendas de colores amarillo, rojo y negro, así como accesorios relacionados con las creencias populares asociadas al cierre del año.

La actividad comercial se intensifica durante las jornadas previas al 31 de diciembre, cuando familias completas recorren el centro en busca de productos para las celebraciones.

Oferta de ropa interior y precios accesibles

Ángela Yasaca, comerciante de la Lencería Angelita, ubicada en la calle Latacunga y Machala, dentro de la asociación 6 de Diciembre del centro comercial Pupusá, explicó que la demanda se concentra en colores tradicionales.

Según detalló, los colores amarillo, rojo, negro, blanco y beige encabezan las ventas. La oferta incluye lencería para hombres, mujeres y niños, con distintos diseños y tallas.

Los precios varían según la prenda y la marca. En su local, los productos se ofertan desde USD 1 hasta USD 25, dependiendo de la calidad y procedencia, de acuerdo con la comerciante.

Comercio popular en la peatonal 3 de Julio

En la peatonal 3 de Julio, decenas de puestos ofrecen ropa, calzado y accesorios para toda la familia. Este sector concentra gran afluencia de compradores en temporada festiva.

En calles cercanas, como la Ibarra, Norma Herrera, comerciante con más de 30 años de experiencia, indicó que los precios buscan ajustarse al presupuesto de los clientes. Las prendas se comercializan desde USD 3, 4 y 5, mientras que el calzado puede encontrarse desde USD 10.

Herrera señaló que el sector es conocido como una bahía de ropa americana. Allí los usuarios buscan alternativas más económicas frente a los precios de otros puntos comerciales del centro.

Dinámica comercial y expectativas de venta

Los comerciantes coinciden en que la afluencia de personas se mantiene, aunque las ventas no alcanzan niveles de años anteriores. Sin embargo, destacan que la actividad continúa durante los días previos al Fin de Año.

La presencia de compradores responde, principalmente, a la necesidad de adquirir ropa, artículos festivos y regalos a precios accesibles, especialmente para celebraciones familiares.