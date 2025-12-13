¿Calor extremo o lluvias sorpresa?: Así será el clima en Ecuador este domingo 14 de diciembre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) de Ecuador publicó su reporte del clima para este domingo 14 de diciembre, con el objetivo de alertar sobre variaciones regionales en temperaturas, radiación UV y precipitaciones.

El informe se basa en observaciones satelitales y modelos numéricos actualizados al 10 de diciembre.

Así será el clima en Portoviejo y Manta

En Portoviejo, la capital de Manabí, el INAMHI prevé una temperatura mínima de 22°C y una máxima de 30°C para el domingo 14 de diciembre. La sensación térmica oscilará entre 24°C por la mañana y 32°C al mediodía, debido a la humedad costera. El índice de radiación UV alcanzará un máximo de 11, clasificado como extremo, recomendando protección solar constante.

La probabilidad de lluvia se estima en 30%, con posibles chubascos aislados en la tarde, típicos de la temporada lluviosa en la costa ecuatoriana. Este pronóstico se alinea con patrones climáticos de diciembre, donde las masas de aire cálido del Pacífico generan nubosidad variable.

En Manta, ciudad portuaria, las condiciones serán similares, con temperatura mínima de 23°C y máxima de 31°C. La sensación térmica podría elevarse a 33°C durante las horas pico, influida por la brisa marina. El UV máximo será de 11, exigiendo medidas preventivas como cremas con factor alto.

La probabilidad de precipitación ronda el 20%, con cielos mayormente despejados por la mañana y nubosidad creciente hacia el atardecer. Estos datos reflejan el microclima de Manta, más moderado que el interior por su ubicación litoral.

Guayaquil y Santo Domingo: Transición costera-interior

Guayaquil, el principal puerto del país, registrará temperaturas de 24°C a 33°C, con sensación térmica hasta 35°C en el valle del Guayas, agravada por la urbanización. El índice UV llegará a 12, el más alto del día, según el reporte de INAMHI.

Se espera una probabilidad de lluvia del 40%, con tormentas posibles en zonas periféricas, contribuyendo al pronóstico de lluvias moderadas en la región guayasina durante diciembre. Este escenario subraya la vulnerabilidad a inundaciones urbanas.

En Santo Domingo de los Tsáchilas, la transición a zonas más elevadas trae mínima de 22°C y máxima de 30°C, con sensación térmica de 31°C al mediodía. El UV máximo es 10, alto, requiriendo gafas y ropa protectora.La probabilidad de lluvia sube al 50%, con chubascos intermitentes que podrían afectar el transporte en esta provincia agrícola. El INAMHI destaca la influencia de vientos del Pacífico en estas variaciones.

El clima en la Sierra de Ecuador

Quito, la capital andina, mantendrá su clima templado con temperaturas de 10°C a 20°C. La sensación térmica matutina será de 8°C, refrescante por la altitud de 2.850 metros. El índice UV alcanzará 11, extremo para la sierra.

La probabilidad de lluvia es del 20%, con lloviznas leves en el sector sur, alineadas con el patrón de nubosidad vespertina en la cuenca quiteña. Este pronóstico favorece actividades al aire libre con precaución.

Cuenca, en el sur serrano, presentará mínima de 9°C y máxima de 18°C, con sensación térmica de 7°C al amanecer. El índice UV es 10, alto, influido por la claridad atmosférica.