Hace 5 meses
Deportes
Fútbol

Cámara de Resolución de Disputas sanciona a El Nacional con veto de registro de futbolistas

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) prohibió a El Nacional inscribir nuevos jugadores tras comprobar el incumplimiento en el pago adeudado al exfutbolista Ángel Quiñónez
2 minutos de lectura
El Nacional no podrá registrar a futbolistas por sanción de la FEF.
El Nacional no podrá registrar a futbolistas por sanción de la FEF.

El Diario

Redacción ED.

La Cámara de Resolución de Disputas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) notificó al Club Deportivo El Nacional la prohibición de inscribir jugadores en el próximo período de registros. Esta sanción se da por el incumplimiento del pago de valores adeudados al exdelantero Ángel Quiñónez.

La sanción confirmada

Según el documento de la FEF, el reclamo fue presentado por el representante legal de Quiñónez y El Nacional no cumplió con el plazo establecido para cancelar la deuda. Esto que activó automáticamente la medida disciplinaria contemplada en el Reglamento de la Comisión del Jugador.

Hasta el cierre de esta nota, la dirigencia de El Nacional no ha emitido comunicado oficial sobre el monto exacto adeudado ni sobre el cronograma para levantar la sanción.

Situación interna crítica

El veto de inscripción se suma a los problemas económicos que atraviesa el club. Por sexta semana consecutiva, los futbolistas del primer plantel no realizaron entrenamientos regulares debido a retrasos en el pago de sueldos, según confirmaron fuentes internas del equipo.

Los jugadores solo han acudido al complejo de Tumbaco para sesiones físicas individuales. Los futbolistas esperan una solución por parte de la directiva encabezada por Lucía Vallecilla.

Posibles consecuencias mayores

De no regularizarse la deuda con Ángel Quiñónez, El Nacional podría enfrentar una resta de puntos en la tabla de posiciones de la LigaPro 2025, tal como establece el artículo 81 del Código Disciplinario de la FEF para casos reiterados de incumplimiento financiero.

El club ya arrastraba sanciones económicas menores durante el presente año por deudas con otros exjugadores y proveedores.

Antecedentes recientes

No es la primera vez que El Nacional recibe este tipo de castigo. En 2023 y 2024 también estuvo impedido de registrar futbolistas en uno de los períodos de pases por deudas similares. Esto limitó la planificación deportiva y contribuyó al bajo rendimiento institucional de las últimas temporadas.

