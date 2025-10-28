Cameron Norrie derrota a Carlos Alcaraz en segunda ronda del Rolex Paris Masters 2025

Cameron Norrie derrotó a Carlos Alcaraz por 4-6, 6-3, 6-4 en la segunda ronda del Rolex Paris Masters 2025, este martes 28 de octubre en la Paris La Défense Arena. El británico de 30 años, clasificado No. 79, remontó un set en contra para eliminar al español, quien llegaba como favorito tras ganar el título en Tokio y ser subcampeón en el Six Kings Slam. Esta caída temprana podría facilitar que Jannik Sinner asuma el No.1 mundial si gana el torneo.

Desarrollo del encuentro

El partido, disputado en pista dura indoor, duró 2 horas y 22 minutos. Alcaraz, de 22 años, ganó el primer set con un quiebre en el sexto game, pero Norrie respondió con autoridad en el segundo, rompiendo el saque del español dos veces para empatar.

En el tercero, el británico consolidó su ventaja con un quiebre en el séptimo game, resistiendo dos puntos de break en su servicio posterior. Alcaraz cometió 54 errores no forzados, y expresó frustración con las condiciones de la cancha, descrita como más lenta que en ediciones previas para emular la velocidad de las ATP Finals en Turín.

Esta es la primera victoria de Norrie sobre un No.1 mundial en su carrera, en su quinto intento. Avanza a la tercera ronda por primera vez en un Masters 1000 desde Roma 2023, donde enfrentará al ganador entre Arthur Rinderknech y Valentin Vacherot. Para Alcaraz, representa su derrota más temprana desde la segunda ronda del Masters 1000 de Miami en marzo de 2025, ante David Goffin (entonces No.55), por 5-7, 6-4, 6-3. En total, acumula 8 derrotas en la temporada, con un récord de 67 victorias.

Implicaciones en el ranking ATP

La eliminación de Alcaraz, quien defiende solo 100 puntos de 2024 en París, reduce su ventaja en la PIF ATP Live Race To Turin a 2.040 puntos sobre Sinner. El italiano, No.2, necesita ganar el título (1.000 puntos) y que Alcaraz no alcance semifinales para asumir el No.1 la próxima semana. Sin embargo, Sinner defendería 1.500 puntos en las ATP Finals, donde Alcaraz solo pierde 90, por lo que el español recuperaría el puesto independientemente del resultado en París.

El No.2 italiano, con 10.500 puntos en la Race, inicia su participación el miércoles ante Zizou Bergs. Sinner ha ganado todos los majors en que ambos compitieron este año, pero Alcaraz lidera la rivalidad con 6-4. El Paris Masters, último ATP 1000 del año, distribuye 9,9 millones de dólares en premios y puntos clave para las Finals, donde Alcaraz, Sinner, Alexander Zverev y Novak Djokovic ya clasificaron.

En contexto, el torneo se mudó a la Paris La Défense Arena para 2025, con capacidad para 15.000 espectadores, buscando mayor visibilidad. Alcaraz, con 8 títulos esta temporada incluyendo Roland Garros y US Open, buscaba su primer trofeo en París tras cuartos de final en 2022. Norrie, por su parte, iguala su mejor resultado aquí (tercera ronda en 2021).

Avance dominante de Medvedev

En otro partido de la jornada, Daniil Medvedev venció a Jaume Munar por 6-1, 6-3 en menos de una hora y 10 minutos, avanzando a la segunda ronda. El ruso, No.13 y cabeza de serie 11, ganó los primeros 5 games del primer set en menos de 30 minutos, dominando con 10 aces y un 88% de puntos ganados en primer servicio. Enfrentará a Grigor Dimitrov en la siguiente fase.

Medvedev, campeón en París 2020, llega tras conquistar el título en Almaty este mes, rompiendo una sequía de 29 meses. Munar, No.36, había vencido a Medvedev en Miami 2025 (6-2, 6-3), pero no pudo repetir.

El Masters de París continúa este miércoles con duelos como Zverev vs. Learner Tien y Rublev vs. Jiri Lehecka. El campeón defensor Zverev defiende 1.000 puntos, mientras el torneo define los últimos boletos para las ATP Finals (9-16 noviembre en Turín).