Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 7 meses
Seguridad
Accidente

Camión cae a un barranco en la vía Portoviejo – Pichincha y deja a un hombre muerto

Un fatal accidente de tránsito en la vía Portoviejo - Pichincha cobró la vida de un hombre, identificado como Jaime Paz.
El camión y la víctima quedaron en el fondo del barranco.
El Diario

Redacción ED.

Un hombre identificado como Jaime Paz falleció la madrugada de este sábado 10 de enero de 2026, luego de que el camión con balde de madera que manejaba se accidentara y rodara por un barranco en el kilómetro 97 de la vía Portoviejo – Pichincha.

El suceso, registrado cerca de la entrada a la comunidad Río Chico, pasando la parroquia San Plácido, fue reportado por moradores de la zona en horas de la mañana, tras percatarse de la presencia del vehículo siniestrado en la profundidad de la pendiente.

Tragedia en la vía Portoviejo – Pichincha

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el siniestro habría ocurrido aproximadamente a las 02h00. No obstante, debido a la oscuridad de la zona y la profundidad del precipicio, no fue hasta el amanecer cuando los habitantes del sector observaron el vehículo accidentado.

Ataque sicario deja dos muertos en el cantón Montecristi; uno era menor de edad

Ante el hallazgo, varios ciudadanos descendieron por el terreno irregular con el objetivo de prestar auxilio, encontrando al conductor sin signos vitales.

Una vez confirmado el deceso, se dio aviso inmediato a los organismos de rescate y a las unidades de emergencia. Al sitio arribaron rescatistas y agentes de tránsito, quienes iniciaron las labores de extracción del cadáver.

La víctima fue identificada en el punto como Jaime Paz, quien se movilizaba solo en el vehículo al momento del siniestro.

Procedimientos legales y peritaje

Personal del servicio de Medicina Legal se desplazó hasta el kilómetro 97 para realizar el levantamiento del cuerpo. Tras las diligencias correspondientes en el sitio, las autoridades trasladaron el cadáver hasta el Centro Forense de Portoviejo para la  autopsia de ley. Mientras tanto, las autoridades de tránsito han iniciado las investigaciones para determinar las causas técnicas que provocaron que el camión perdiera pista y cayera al abismo.

La geografía del sector ha dificultado las tareas operativas. Según informaron los equipos de emergencia, la labor para extraer el camión dañado del fondo del barranco es compleja. Esto, debido a la inclinación del terreno y el peso del balde de madera.

Las autoridades monitoreas este tramo de la vía que conecta a Portoviejo con el cantón Pichincha, debido a su topografía. Hasta el cierre de esta nota, continúan las maniobras de recuperación del automotor siniestrado. (13).

