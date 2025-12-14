COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Accidente

Camión con cilindros de gas provoca accidente múltiple en la Panamericana Sur

Un camión que transportaba cilindros de gas perdió pista en la Panamericana Sur y provocó un accidente múltiple que dejó una persona herida.
•‎

•‎

3 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Un siniestro de tránsito que involucró a tres vehículos se registró la mañana del sábado 13 de diciembre en la Panamericana Sur, a la altura de Latacunga, dejando una persona herida, luego de que un camión cargado con cilindros de gas licuado de petróleo (GLP) perdiera pista en medio de una densa neblina.

De acuerdo con los primeros reportes de las entidades de seguridad y emergencia, el accidente ocurrió cuando un camión destinado al transporte de bombonas de gas doméstico perdió el control y se estrelló cerca de una estación de servicio. Ocurrió en un tramo de la vía donde la visibilidad era reducida por condiciones climáticas adversas.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Latacunga y del Ministerio de Salud Pública informó que el vehículo pesado aparentemente circulaba a exceso de velocidad, lo que habría provocado que el conductor perdiera la orientación de la vía y se impactara contra el parterre central de la autopista.

Tras el choque inicial, el camión se desplazó hacia su costado derecho e impactó contra dos automóviles livianos que circulaban en el mismo sentido. Producto de la colisión, varios cilindros de gas GLP se desprendieron del camión y quedaron esparcidos sobre la calzada.

Persona atrapada y labores de rescate

Uno de los vehículos livianos resultó gravemente afectado, ya que su conductor quedó atrapado entre el camión, su propio automóvil y varios cilindros de gas. La situación obligó a una intervención inmediata de los equipos de rescate para evitar mayores riesgos.

Para liberar a la víctima, los bomberos realizaron maniobras de extricación, que incluyeron la rotura del parabrisas del vehículo afectado. Posteriormente, el herido recibió atención prehospitalaria en el lugar antes de ser trasladado a una casa de salud. Hasta el cierre de este reporte, solo se ha confirmado una persona herida.

Durante las labores de emergencia, la Panamericana Sur quedó cerrada parcialmente durante varias horas, lo que generó congestión vehicular mientras se realizaban los trabajos de rescate, limpieza y aseguramiento de la zona.

Manejo de material peligroso y seguridad vial

Las autoridades informaron que el material peligroso fue estabilizado de forma inmediata. Esto con el objetivo de evitar incendios o explosiones, considerando el alto riesgo que representaba la presencia de los cilindros de gas sobre la vía de alta circulación.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo varios conductores descendieron de sus vehículos para colaborar en la emergencia. Mientras el camión permanecía volcado, con llantas completamente destruidas y parte de su carga dispersa.

Los ocupantes de los vehículos involucrados se dirigían hacia Quito, según información recabada en el sitio del accidente. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las responsabilidades y confirmar las causas exactas del siniestro (12).

