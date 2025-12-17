COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Oceanía

Cancelan los eventos de Año Nuevo en Sídney tras el atentado que dejó 16 muertos

El Ayuntamiento de Waverley canceló todos los eventos de Año Nuevo en Bondi Beach tras el atentado del domingo que dejó 16 muertos y decenas de heridos.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Suspenden por primera vez las celebraciones de Año Nuevo en Sídney por razones de seguridad
Suspenden por primera vez las celebraciones de Año Nuevo en Sídney por razones de seguridad
Suspenden por primera vez las celebraciones de Año Nuevo en Sídney por razones de seguridad

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El Ayuntamiento de Waverley, en el este de Sídney, anunció la cancelación total de los eventos de Año Nuevo en Bondi Beach tras el atentado contra la comunidad judía ocurrido el domingo, que dejó 16 muertos, por motivos de seguridad y respeto a las víctimas.

La decisión afecta a todos los actos previstos para la noche del 31 de diciembre en Bondi Beach, uno de los enclaves turísticos más concurridos de Australia. Según la empresa promotora Fuzzy, los eventos iban a congregar a unas 15.000 personas. La compañía informó que los asistentes ya han sido contactados y que el reembolso automático de las entradas se realizará en un plazo máximo de siete días.

El consistorio explicó que la cancelación responde al contexto posterior al ataque y a la situación de seguridad en la zona, que permanece fuertemente custodiada por fuerzas policiales. En los días posteriores al atentado, la playa se ha convertido en un espacio de duelo y homenaje, con ofrendas florales y mensajes en memoria de las víctimas.

Se trata de una decisión inédita. Desde que se inauguró el espectáculo de fuegos artificiales en la bahía de Sídney en 1976, nunca se había anulado por completo la programación de Año Nuevo. En ocasiones anteriores se habían aplicado restricciones o modificaciones, pero no una suspensión total.

Antecedentes y precedentes

Durante los años 2020 y 2021, en plena pandemia de covid-19, el espectáculo se celebró sin público, como medida sanitaria. Asimismo, en la temporada de incendios forestales de 2019-2020 se produjo un intenso debate político y social sobre su cancelación por respeto a las víctimas, aunque finalmente el evento se mantuvo.

Incluso ante condiciones meteorológicas adversas, las autoridades habían activado planes de contingencia, evitando la suspensión total. La cancelación anunciada ahora marca, por tanto, un precedente histórico en la gestión de uno de los eventos más emblemáticos del calendario australiano.

Las autoridades locales subrayaron que la prioridad es garantizar la seguridad ciudadana y acompañar a las familias afectadas por el ataque, en un momento especialmente sensible para la ciudad y para la comunidad judía.

El atentado en Sídney y la investigación

El ataque tuvo lugar durante un acto de la comunidad judía por la festividad de Janucá en Bondi Beach. Según informaron las autoridades, dos hombres, padre e hijo, abrieron fuego contra los asistentes. El atentado causó 16 fallecidos, entre ellos uno de los atacantes, y decenas de heridos.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, las fuerzas de seguridad consideran que ambos actuaron de manera independiente, aunque influidos por ideología vinculada al Estado Islámico (EI). La investigación continúa abierta para esclarecer completamente los hechos y posibles fallos en los sistemas de prevención.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, afirmó que el Gobierno realizará una revisión exhaustiva de los sistemas de inteligencia, tras reconocer la existencia de “problemas reales” en el operativo posterior al atentado.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro denuncia “escalada de amenazas” tras bloqueo de buques petroleros por Estados Unidos

Google lanza Gemini 3 Flash: más rápido, barato y potente en IA generativa

Periodista deportiva Christina Chambers y su esposo, hallados muertos en su casa en Alabama

Comisión aprueba informe para primer debate de la Ley de Desarrollo Agropecuario

Mario Pineida: El club brasileño Fluminense FC envía emotivo mensaje tras la muerte de su exjugador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro denuncia “escalada de amenazas” tras bloqueo de buques petroleros por Estados Unidos

Google lanza Gemini 3 Flash: más rápido, barato y potente en IA generativa

Periodista deportiva Christina Chambers y su esposo, hallados muertos en su casa en Alabama

Comisión aprueba informe para primer debate de la Ley de Desarrollo Agropecuario

Mario Pineida: El club brasileño Fluminense FC envía emotivo mensaje tras la muerte de su exjugador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro denuncia “escalada de amenazas” tras bloqueo de buques petroleros por Estados Unidos

Google lanza Gemini 3 Flash: más rápido, barato y potente en IA generativa

Periodista deportiva Christina Chambers y su esposo, hallados muertos en su casa en Alabama

Comisión aprueba informe para primer debate de la Ley de Desarrollo Agropecuario

Mario Pineida: El club brasileño Fluminense FC envía emotivo mensaje tras la muerte de su exjugador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO