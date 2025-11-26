Cantante urbano Dennys The Black sufre ataque armado en el norte de Quito y sale ileso

El cantante ecuatoriano de género urbano Dennys De La Torre, conocido como ‘Dennys The Black’, se convirtió en víctima de un ataque armado. El hecho se registró en el sector El Condado, norte de Quito, sin sufrir lesiones graves. Los proyectiles no atravesaron el parabrisas de su vehículo. El hecho ocurrió cuando el artista se encontraba estacionado en su automóvil respondiendo mensajes de texto relacionados con presentaciones recientes.

Según su propio relato publicado en redes sociales, un vehículo lo cruzó de forma intempestiva y un sujeto armado descendió disparando en varias ocasiones. Las balas hicieron blanco en el parabrisas delantero. “Gracias a Dios estoy bien, las balas no entraron”, escribió Dennys The Black en sus cuentas de Instagram y TikTok pocas horas después del incidente. Allí también confirmó que huyó del lugar para proteger su vida.

Cantante urbano resultó ileso y logró huir

El cantante anunció que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se inicie la investigación correspondiente. Hasta el momento, las autoridades policiales no han revelado detalles oficiales del caso ni han confirmado la captura de sospechosos. Fuentes extraoficiales indican que el vehículo del artista presentó al menos cuatro impactos de bala en el parabrisas y uno en la carrocería.

Dennys The Black, quiteño de 29 años, es uno de los referentes del trap y el reggaetón ecuatoriano, con éxitos como “Dime qué pasó” y “Ella quiere hmm haa hmm”. En los últimos meses había incrementado sus presentaciones en discotecas y eventos privados en Quito y Guayaquil. Aquello lo convirtió en figura recurrente en la escena nocturna local. El sector El Condado es una zona residencial y comercial de clase media-alta. En los últimos dos años se ha registrado un aumento de hechos violentos.

Peritajes balísticos en el vehículo del cantante

La Policía Nacional activó el protocolo de investigación por tentativa de asesinato y realiza peritajes balísticos en el vehículo del cantante. Asimismo, se revisan cámaras de seguridad privadas y del sistema ECU-911 para identificar el automóvil y al autor material del ataque. El artista pidió calma a sus seguidores y agradeció las muestras de apoyo recibidas tras difundirse la noticia.

“Pronto estaré contando todo con más detalle, pero hoy solo puedo decir que Dios es grande”, cerró su mensaje en redes.Este nuevo episodio se suma a la ola de violencia que afecta a artistas urbanos en Ecuador, donde en los últimos tres años han sido asesinados cantantes como “El Más Viral” (2023) y “La Panterita” (2024) en hechos relacionados con disputas del crimen organizado.