Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Seguridad
Delincuencia

Capturan nuevamente a “El Gordo Lucho” en Quevedo durante operativo militar

Militares capturaron nuevamente a “El Gordo Lucho” en Quevedo, durante un operativo que reveló armas, municiones y drogas. El detenido es considerado objetivo de alto valor.
3 minutos de lectura
Redacción ED.

Redacción ED.

David Dionisio N., conocido como “El Gordo Lucho”, fue detenido la mañana del martes 21 de octubre en el sector Galo Plaza, de Quevedo, durante un operativo militar que también dejó la captura de Justin M. y el decomiso de armas de fuego, municiones y drogas. Las autoridades indicaron que ambos son investigados por presunta vinculación con la organización criminal Los Lobos.

Allanamiento y hallazgo de evidencias

Durante la intervención, los uniformados encontraron dos armas de fuego, catorce municiones y más de un kilo y medio de marihuana, además de 48 gramos de otras drogas.
Los militares actuaron tras labores de inteligencia que permitieron ubicar a los sospechosos en una vivienda donde, según el parte oficial, fueron encontrados infraganti.
Las evidencias fueron puestas a disposición de la Fiscalía, mientras los detenidos permanecen bajo prisión preventiva por orden judicial.

Conexiones con Los Lobos

Las autoridades señalaron que “El Gordo Lucho” y Justin M. serían parte de una célula operativa de Los Lobos, dedicada al tráfico de drogas, extorsiones y robos en la provincia de Los Ríos.
Ambos son considerados objetivos de alto y mediano valor, respectivamente. Los investigadores aseguran que su detención representa un golpe importante a la estructura delictiva que opera en Quevedo y zonas aledañas.
En enero de 2022, el nombre de David Dionisio N. apareció en la lista de los más buscados de Quevedo, junto con otros presuntos cabecillas como Ariel José Erazo López, alias “Sin Picha”, asesinado en 2025.

Quevedo, escenario de reincidencias criminales

No es la primera vez que “El Gordo Lucho” enfrenta un proceso judicial. El 1 de abril del presente año fue arrestado durante el velorio de “Sin Picha”, en la Ruta del Río de Quevedo.
En esa ocasión, la Policía lo encontró armado, pero recuperó la libertad pocos días después. Su nombre también figura en investigaciones previas por robo, asesinato y tenencia ilegal de armas.
Esta vez, los militares aseguraron que su detención cuenta con pruebas materiales contundentes, lo que podría garantizar un proceso judicial más sólido.

Más capturas en Quevedo

En paralelo, los uniformados realizaron otros allanamientos en el sector La Baldramina, parroquia San Camilo, donde detuvieron a Carlos M. y José P., alias “Pelagallo”.
Según el informe militar, ambos tendrían vínculos con Los Lobos y registran antecedentes por asesinato, robo y receptación. En su poder se hallaron pequeñas cantidades de droga y celulares que serán periciados.
Los aprehendidos quedaron a órdenes judiciales, y las investigaciones continúan para determinar si existía coordinación entre las diferentes células.

Contexto: violencia y extorsiones en Quevedo

El cantón Quevedo se ha convertido en una de las zonas más golpeadas por el crimen organizado en la región de Los Ríos.
Las Fuerzas Armadas y la Policía mantienen operativos conjuntos para recuperar el control territorial y neutralizar las redes delictivas. Los sectores Galo Plaza, San Camilo y Viva Alfaro son considerados zonas críticas.

Prisión preventiva y seguimiento judicial

Tras la audiencia de flagrancia, el juez de turno dictó prisión preventiva para “El Gordo Lucho” y Justin M., mientras la Fiscalía continúa con las pericias (31).

