Cárcel del Encuentro: el nuevo bastión de seguridad del Gobierno de Ecuador tras el traslado de 300 reclusos peligrosos

El Gobierno de Ecuador ejecutó un operativo sorpresa que cambió el mapa del sistema penitenciario nacional: desde la madrugada del 10 de noviembre, 300 reclusos considerados altamente peligrosos se reubicaron hacia la cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

La acción, liderada por el ministro del Interior, John Reimberg, se realizó bajo máxima reserva y con vigilancia militar y policial coordinada.

Reimberg confirmó que la decisión formó parte de un plan nacional de control penitenciario. “Comenzamos con los más peligrosos. Nadie lo esperaba. Sabíamos que al pasar las horas los medios se enterarían, por eso era fundamental mover a los primeros”, dijo el ministro en el canal RTS.

La Roca queda vacía: comienza una nueva etapa carcelaria

Durante el operativo, el Gobierno trasladó a todos los internos de la cárcel La Roca, la prisión más segura del país, hacia el nuevo complejo del Encuentro. “Vamos a iniciar trabajos para mejorar el sistema de La Roca, y para eso necesitábamos que esté vacía”, afirmó Reimberg.

Según precisó, los reclusos provinieron de distintas cárceles del país, incluidas las de Guayas, Esmeraldas, Santo Domingo, Azuay, El Oro, Cotopaxi, Pichincha, Manabí y Los Ríos.

El movimiento no solo responde a motivos logísticos, sino a un cambio estructural en la política penitenciaria.

La cárcel del Encuentro se diseñó como modelo de control y tecnología, con anillos de seguridad, vigilancia aérea y espacio aéreo restringido que impide sobrevuelos o ingreso de drones.

Cárcel del Encuentro: Jorge Glas, entre los trasladados al nuevo penal

En radio Sucre, el ministro confirmó que entre los reubicados figura el exvicepresidente Jorge Glas, quien hasta entonces permanecía en La Roca. “Él estaba en La Roca que era el de máxima seguridad, hoy está en la cárcel del Encuentro”, indicó, aclarando que se trata de “un PPL más (persona privadas de libertad)” dentro del sistema.

Reimberg añadió que las condiciones de salud de Glas son estables y que el nuevo penal cuenta con centro médico, rayos X y atención interna. “Hay todo, no hay necesidad de salir del recinto penitenciario”, destacó, asegurando que ningún recluso abandonará el penal por motivos médicos.

Bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales. pic.twitter.com/eJvUdZzsyU — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) November 11, 2025

Un penal blindado y controlado por tecnología militar

La cárcel del Encuentro se ha convertido en el símbolo de la nueva estrategia de seguridad penitenciaria. Equipada con tecnología de rastreo, monitoreo constante y espacio aéreo controlado, el recinto pretende impedir cualquier intento de fuga o comunicación externa.

“Hemos tomado todas las medidas de precaución. El penal cuenta con vigilancia aérea y sistemas de respuesta inmediata”, detalló Reimberg.

Incluso se contempla el bloqueo de drones no autorizados, lo que refuerza el control del perímetro y la coordinación entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Ofensiva estatal contra bandas y narcotráfico

El traslado de reclusos peligrosos coincide con la ofensiva del Bloque de Seguridad contra las bandas criminales. Reimberg destacó la cooperación directa con Estados Unidos para reforzar el combate al narcotráfico y la seguridad interna en Ecuador.

“Hemos hecho muchos trabajos con ellos. La semana pasada se incautaron casi cuatro toneladas de droga en una operación binacional. También se han realizado decomisos de armamento proveniente de México”, detalló el ministro.

Estas acciones consolidan la estrategia integral del Gobierno de Daniel Noboa para retomar el control total del sistema penitenciario.

Daniel Noboa muestra imágenes del nuevo orden penitenciario

El presidente Daniel Noboa compartió en sus redes sociales imágenes inéditas del operativo. En ellas se observa a los reclusos vestidos de naranja, rapados y sentados en filas, bajo el lema de orden, control y disciplina.

Con la cárcel del Encuentro completamente operativa, Ecuador inaugura una nueva era penitenciaria centrada en la seguridad, la tecnología y la autoridad estatal. (07)