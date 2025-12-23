COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Fútbol

Carlos Estrada es reelecto presidente de la Asociación de Fútbol Profesional de Manabí para el período 2026-2030

Carlos Estrada logra su cuarta presidencia en la Asociación de Fútbol Profesional de Manabí al vencer en elecciones con amplio respaldo de los clubes afiliados.
Carlos Estrada es reelecto presidente de la Asociación de Fútbol Profesional de Manabí.

Redacción ED.

Redacción ED.

Carlos Estrada fue reelecto presidente de la Asociación de Fútbol Profesional de Manabí, al obtener 17 votos de los 25 clubes habilitados, derrotando a Pedro Cedeño, presidente de Juventud Italiana. El proceso electoral se dio el pasado lunes en la sede de la Aso en Manta, con el objetivo de dirigir la entidad durante el período 2026-2030.

Directorio 2026-2030

El nuevo directorio estará integrado por Verni Saavedra como vicepresidente, Kéber Saldarreaga como gerente general y Líder Vera como secretario. Los vocales principales son Robinson Vaquerizo (La Paz), Fernando Moreira (Grecia) y Georgi García (Cristo Rey). Como vocales suplentes figuran Rosita Lino (Halley Divino Niño), Raúl López (Ciudad de Pedernales) y Jhonny Molina (11 de Mayo).

Esta reelección marca la cuarta ocasión en que Estrada asume la presidencia de la asociación. Previamente, dirigió la entidad entre 2002-2006, reemplazó a Fernando Moreira en 2021 para completar el período hasta 2022, y fue electo para el ciclo 2022-2025.

Resultados de la votación

Estrada contó con el respaldo de 17 clubes, entre ellos los profesionales Delfín, Manta FC y Liga de Portoviejo, así como Liga Deportiva Universitaria de El Carmen, Ciudad de Pedernales, La Paz, Grecia, Portoviejo FC, Halley-Divino Niño, Leones de Junín, Los Azules, Exapromo, Atlético Manabí, 11 de Mayo, Magali Masson, Santa Ana FC y Cristo Rey.

Por su parte, Pedro Cedeño recibió el apoyo de 7 clubes: Juventud Italiana, Peñarol, Politécnico, Porto City, Atlético Chone, Indeco y Jipijapa FC. El club New Porto estuvo presente, pero no ejerció voto al no contar con delegación acreditada.

Proyectos del nuevo directorio

Uno de los principales objetivos del directorio encabezado por Estrada es la construcción de un complejo deportivo en Rocafuerte. Para ello, se aprovecharán 7 hectáreas cedidas en comodato por 50 años por el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Rocafuerte a la Asociación de Fútbol Profesional de Manabí.

Verni Saavedra, vicepresidente electo, detalló que en una primera fase se construirán tres canchas de fútbol destinadas a clubes sin infraestructura propia, para que puedan disputar partidos de ascenso y torneos de categorías formativas.

Saavedra agregó que otro propósito clave es organizar más torneos para las divisiones formativas, atendiendo una solicitud expresa de los clubes afiliados.

Asociación de Fútbol

La Asociación de Fútbol Profesional de Manabí agrupa a los clubes de la provincia y organiza competiciones locales, incluyendo torneos de Segunda Categoría y formativas. Su labor contribuye al desarrollo del fútbol no profesional en una de las regiones con mayor tradición futbolística de Ecuador, donde equipos como Delfín y Manta FC han alcanzado categorías superiores.

La reelección de Estrada refleja continuidad en la gestión, enfocada en infraestructura y fortalecimiento de las bases del fútbol manabita para el próximo cuatro años.

