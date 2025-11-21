COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Carlos Gruezo despierta interés de la MLS y Europa y su salida complicaría a Liga de Quito

El mediocampista evalúa dos ofertas del exterior, una de la MLS y otra de Europa, mientras Liga revisa su proyecto deportivo para el 2026.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Carlos Gruezo despierta interés de la MLS y Europa y su salida complicaría a Liga de Quito
El volante también se ha convertido en un nombre atractivo para equipos europeos.
Carlos Gruezo despierta interés de la MLS y Europa y su salida complicaría a Liga de Quito
El volante también se ha convertido en un nombre atractivo para equipos europeos.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Es un agradecido con la vida que nació el 1 de noviembre del 1990 en el cantón Sucre, Manabí. Lic... Ver más

fsalarzar@lamarea.ec

El futuro de Carlos Gruezo vuelve a mover el tablero del mercado de fichajes. El mediocampista de Liga de Quito analiza dos ofertas internacionales que podrían sacarlo del club a finales de año. La información fue revelada por la periodista Johanna Calderón, quien detalló que el jugador tiene propuestas desde la MLS y de un club europeo de segunda división.

En el ‘albo’ el tema genera preocupación. Gruezo ha sido clave en la estructura que armó Tiago Nunes y su salida obligaría a modificar la planificación deportiva del 2026. La dirigencia entiende que perder a un volante de su perfil implicaría buscar un reemplazo con experiencia, ritmo y liderazgo, atributos que no abundan en el mercado; al menos no en el local.

Gruezo ya conoce la MLS. Su paso por el F. C. Dallas y el San Jose Earthquakes dejó buenas impresiones. Ese antecedente abre nuevamente las puertas para su retorno.
Su presencia fue determinante y dejó un registro sólido. El volante también se ha convertido en un nombre atractivo para equipos europeos. Su regularidad en LigaPro y su recorrido internacional lo mantienen en el radar de varios clubes fuera del país.

Gruezo de buen de desempeño en Liga

Aunque los equipos interesados no han sido revelados, las dos propuestas resultan tentadoras. Gruezo evalúa su futuro a pocos meses de que finalice su préstamo con LDUQ. Su contrato concluye a fin de año.

El jugador podría cerrar su etapa en Liga de Quito con una semifinal de Copa Libertadores y con opciones competitivas en Copa Ecuador y LigaPro. Estos logros refuerzan su posicionamiento como uno de los referentes del plantel albo.

Mientras tanto, la dirigencia ya trabaja en la planificación del 2026. Tiago Nunes quiere mantener la base del equipo que alcanzó las semifinales de Libertadores, pero entiende que llegarán ofertas por varios futbolistas. Algunas ventas podrían ser inevitables. Uno de los nombres en esa lista es Gruezo, consolidado como pilar del mediocampo. Tras la llegada de Nunes, su influencia en la estructura táctica creció notablemente. Su rol combina recuperación, distribución y orden en el juego.

La periodista Johanna Calderón reiteró en Marca 90 que el mediocampista tiene posibilidades reales de volver al exterior. Las oportunidades están en la MLS y en el viejo continente, donde algunos clubes siguen de cerca su rendimiento. Eduardo Álvarez, dirigente de Liga de Quito, también se refirió al caso en diálogo con FB Radio. “Con Carlitos estamos contentos. Es verdad que este año termina su contrato, pero la idea es una opción de renovación porque es un jugador importante para nosotros”, afirmó. El desenlace dependerá de las negociaciones y de la decisión final del jugador, quien vive uno de los momentos más determinantes de su carrera.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta verifica entrega de medicamentos de emergencia en el Hospital Eugenio Espejo

Mauricio Alonso y Jostin Bravo anotan en el 1-1 entre Católica y Libertad en el Olímpico Atahualpa

Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas tras ser adquirido por nuevo grupo inversor

Ecuador mejora perfil financiero: Fitch Ratings eleva su calificación y destaca la recuperación económica del país

Donald Trump recibió al alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani en la Oficina Oval; hubo una pregunta incómoda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta verifica entrega de medicamentos de emergencia en el Hospital Eugenio Espejo

Mauricio Alonso y Jostin Bravo anotan en el 1-1 entre Católica y Libertad en el Olímpico Atahualpa

Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas tras ser adquirido por nuevo grupo inversor

Ecuador mejora perfil financiero: Fitch Ratings eleva su calificación y destaca la recuperación económica del país

Donald Trump recibió al alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani en la Oficina Oval; hubo una pregunta incómoda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta verifica entrega de medicamentos de emergencia en el Hospital Eugenio Espejo

Mauricio Alonso y Jostin Bravo anotan en el 1-1 entre Católica y Libertad en el Olímpico Atahualpa

Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas tras ser adquirido por nuevo grupo inversor

Ecuador mejora perfil financiero: Fitch Ratings eleva su calificación y destaca la recuperación económica del país

Donald Trump recibió al alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani en la Oficina Oval; hubo una pregunta incómoda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO