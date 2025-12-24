Carlos Gruezo ficha por Santos Laguna y se convierte en el noveno ecuatoriano del club

Santos Laguna hizo oficial este 23 de diciembre de 2025 la incorporación definitiva del mediocampista ecuatoriano Carlos Gruezo, de 30 años, procedente de Liga de Quito, para reforzar la zona media con su trayectoria internacional y liderazgo en el proyecto del primer equipo mexicano.

El club de Torreón destacó en su comunicado que Gruezo aportará “experiencia, liderazgo y equilibrio en la zona media del campo”. Gruezo se convierte en el noveno jugador ecuatoriano en vestir la camiseta de Santos Laguna.

Trayectoria de Carlos Gruezo

Nacido el 19 de abril de 1995 en Santo Domingo, Ecuador, Gruezo inició su carrera profesional en Barcelona SC, donde obtuvo el Campeonato Nacional en 2012.Posteriormente jugó en Estados Unidos con FC Dallas, ganando la U.S. Open Cup y el MLS Supporters’ Shield en 2016. En Europa defendió las camisetas del VfB Stuttgart y FC Augsburg de Alemania.

En 2025 regresó a Ecuador para militar en Liga de Quito, donde conquistó la Supercopa de Ecuador, anotando el penal decisivo. A nivel selección, participó en las Copas del Mundo Brasil 2014 y Catar 2022. Gruezo también jugó en las Copas América 2016, 2019, 2021 y 2024.

Ecuatorianos históricos en Santos Laguna

Gruezo se suma a una lista de ocho compatriotas que han jugado en el club: Edison Méndez, Christian Benítez (fallecido), Pedro Quiñónez, Cristhian Suárez, Ayrton Preciado, Félix Torres, Eryc Castillo y Manuel Balda.

En Santos Laguna compartirá equipo con el delantero Lucas Diyorio, quien militó en su momento en Liga de Portoviejo de Ecuador.

Rendimiento en Liga de Quito 2025

Durante la temporada 2025 con Liga de Quito, Gruezo disputó 52 partidos, siendo titular indiscutible bajo las direcciones técnicas de Pablo Sánchez y Tiago Nunes. Registró 4 goles y 4 asistencias, sus mejores números ofensivos en una campaña, acumulando casi 4.000 minutos en cancha.

El equipo albiazul logró la Supercopa Ecuador, quedó subcampeón de la LigaPro (clasificando directamente a fase de grupos de Libertadores 2026), subcampeón de Copa Ecuador y semifinalista de Copa Libertadores.

La llegada de Gruezo refuerza el mediocampo de Santos Laguna para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El club mexicano busca consolidar su proyecto con jugadores de recorrido internacional.