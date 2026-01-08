Carlos Gruezo usará el dorsal 11 en Santos Laguna como homenaje a Christian Benítez

El mediocampista ecuatoriano Carlos Gruezo eligió el dorsal 11 este 7 de enero de 2026 en Torreón , México, como homenaje a Christian ‘Chucho’ Benítez , durante su presentación como refuerzo de Santos Laguna para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Presentación de Gruezo

Santos Laguna presentó oficialmente a sus cinco nuevos refuerzos en el Auditorio Orlegi, entre ellos al volante ecuatoriano Carlos Gruezo, de 30 años , procedente de Liga de Quito. Gruezo confirmó que utilizará la camiseta con el número 11 , dorsal asociado al fallecido delantero Christian Benítez. “Recordar al Chucho, un histórico de nuestro país, tuve la oportunidad de conocerlo en persona, entrenar y hablar con él, y representar con este número también me llena de ilusión”, declaró Gruezo en la conferencia de prensa.

El jugador expresó gratitud por llegar al club: “Agradecido y feliz de llegar al territorio de la Laguna, por acá pasó mi padre también, hablé con él y me aconsejó mucho para venir a Santos, igual que compañeros como Félix Torres”.

Homenaje a Christian Benítez

Christian ‘Chucho’ Benítez jugó en Santos Laguna en dos etapas, entre 2007-2009 y 2010-2011 . En 110 partidos oficiales, anotó 58 goles y dio 25 asistencias . Conquistó el título del Clausura 2008 , donde fue elegido mejor jugador del torneo, y fue goleador del Apertura 2010 con 16 tantos .

Benítez falleció en 2013 a los 27 años . El club mantiene su recuerdo vivo, como en junio de 2025 , cuando en un partido conmemorativo ante Chivas, los jugadores posaron con una camiseta número 11 de Benítez.

Gruezo se convierte en el noveno ecuatoriano en vestir la camiseta de Santos Laguna, uniéndose a una lista que incluye a Édison Méndez, Christian Benítez, Pedro Quiñónez, Christian Suárez, Ayrton Preciado, Félix Torres, Erick Castillo y Manuel Balda.

Inicio del Clausura 2026