Audiencia por el caso León de Troya se instala contra Tannya Varela y dos policías

La audiencia de formulación de cargos del caso León de Troya se instaló este viernes 19 de diciembre de 2025 en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. La diligencia involucra a Tannya Varela, excomandante general de la Policía Nacional, y a los agentes Rodney Rengel y Luis Erazo Villarreal.

El acto judicial inició cerca de las 11:00, luego de que la jueza declaró la validez del proceso y la legalidad de la detención de los tres investigados. La Fiscalía los vincula con una presunta filtración de información restringida relacionada con investigaciones de narcotráfico.

Caso León de Troya y la formulación de cargos

Al cierre de la audiencia, la autoridad judicial definirá las medidas cautelares que enfrentarán los procesados. Entre las opciones figuran prisión preventiva, presentaciones periódicas, uso de grillete electrónico o prohibición de salida del país.

La Fiscalía sostiene que la información filtrada afectó directamente al caso León de Troya, una investigación que reveló presuntos nexos entre la mafia albanesa, Rubén Chérres (+) y Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso.

El rol de Tannya Varela en el proceso

Tannya Varela ocupó el cargo de comandante general de la Policía entre marzo de 2021 y enero de 2022, durante los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Las investigaciones la señalan como una de las personas que ordenó el cierre del caso León de Troya.

Según los elementos recabados, esa decisión habría frenado una indagación clave sobre estructuras criminales con alcance internacional. La Fiscalía expuso estos argumentos durante la audiencia de formulación de cargos desarrollada en Quito.

Rodney Rengel y las revelaciones del caso León de Troya

El agente Rodney Rengel, quien lideró la investigación original del caso, realizó declaraciones que generaron alto impacto político y judicial. Él aseveró que “la mafia albanesa llegó a financiar la campaña electoral de Lasso en 2021”.

Rengel también aseguró que recibió amenazas de muerte, por lo que decidió salir del país. Posteriormente, las autoridades lo detuvieron en el aeropuerto de Quito cuando regresó para pasar tiempo con su familia, según indicó su padre.

Expectativa por la decisión judicial

El avance del caso León de Troya mantiene alta atención pública debido a sus implicaciones políticas y de seguridad. La decisión sobre las medidas cautelares marcará el rumbo inmediato del proceso penal.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa sustentando su acusación sobre la presunta difusión indebida de información confidencial, un delito que podría acarrear sanciones severas para los implicados. (07)