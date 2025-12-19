Caso León de Troya: Justicia establece presentaciones periódicas para excomandante Tannya Varela

Una audiencia de calificación de detención y formulación de cargos, que duró más de seis horas, concluyó este viernes 19 de diciembre con la decisión de la presidenta subrogante de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, María de los Ángeles Montalvo, de imponer medidas sustitutivas a la prisión preventiva para la excomandante general de la Policía, general (sp) Tannya Varela, el excapitán Rodney R. y el coronel José Luis E. Los tres son procesados por el delito de divulgación de información de circulación restringida, relacionado con la filtración de datos reservados de la investigación León de Troya.

La diligencia se realizó en Quito, un día después de las detenciones en operativos simultáneos en Pichincha y Manabí, motivados por una investigación previa iniciada en 2023 que busca esclarecer cómo información sensible de un caso de narcotráfico de 2021 llegó a manos no autorizadas, afectando la administración de justicia y exponiendo a operadores judiciales y policiales.

La fiscal provincial de Pichincha, Mayra Soria, formuló cargos argumentando que la conducta de los implicados se ajusta al delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, al divulgar información no proveniente de fuentes abiertas sino del núcleo institucional. Soria solicitó prisión preventiva, alegando que los procesados, por su posición y recursos, podrían interferir en la investigación o evadir la justicia. Sin embargo, la jueza Montalvo rechazó este pedido por falta de argumentos suficientes de la Fiscalía y optó por prohibición de salida del país y presentación periódica semanal: Varela en la Fiscalía de Guayaquil (Guayas), Rodney R. en Portoviejo (Manabí) y José Luis E. en Quito (Pichincha). Además, dispuso una instrucción fiscal de 90 días, que concluirá el 19 de marzo de 2026.

Detenciones y evidencias iniciales

Las detenciones ocurrieron el jueves 18 de diciembre durante cinco allanamientos en Quito y Manta. En el caso de Varela, se incautaron su computadora personal y teléfono celular. Los procesados integraban estructuras policiales clave: Varela como excomandante general durante el gobierno de Guillermo Lasso, y Rodney R. y José Luis E. en la Unidad Contra el Tráfico para el Consumo Interno (Uctci). La Fiscalía los acusa de facilitar la salida de información reservada de la investigación León de Troya, un caso por presunto tráfico de drogas iniciado el 13 de mayo de 2021 por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) en Manta, a cargo del fiscal Rubén Darío Balda.

En esa indagación, se autorizaron técnicas especiales como seguimientos y escuchas, con declaratoria de reserva por jueces de Manabí, Guayas y Loja. El caso fue archivado el 21 de marzo de 2022 por el juez Cristian Quinto Carpio en Manta. Él ratificó la reserva absoluta y advirtió sobre responsabilidades penales por divulgación. Pese a ello, la Fiscalía identificó tres eventos de filtración.

Eventos de filtración identificados

El primer evento ocurrió el 7 de julio de 2021, cuando Varela y José Luis E. (entonces teniente coronel y jefe de Uctci) acudieron al Palacio de Carondelet y entregaron información reservada. Allí se incluyeron datos de escuchas y seguimientos, al entonces presidente Guillermo Lasso durante una reunión solicitada.

El segundo evento se registró el 12 de febrero de 2023. Es decir, con la divulgación de detalles adicionales, como informes de escuchas, enviados por Rodney R. vía mensajería instantánea desde su teléfono a un contacto registrado como “amigo Bryan”. Presuntamente el periodista Andersson Boscán, basado en registros en otras plataformas.

Exposición pública y contexto institucional

El tercer evento tuvo lugar el 13 de febrero de 2023, cuando el medio digital La Posta difundió la información en redes sociales. Ampliando su alcance y violando la reserva judicial.

La fiscal Soria enfatizó que Varela, como máxima autoridad policial, facilitó la circulación de la información pese a conocer su reserva. Rodney R. y José Luis E., como investigadores designados, tuvieron acceso directo y legítimo, pero presuntamente originaron la salida inicial desde su ámbito funcional (24).