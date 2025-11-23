Caso May Laury: ¿Cuándo se jugará la otra semifinal del Ascenso Nacional, entre Mineros y Cuenca Jrs?

Aampetra y Liga de Portoviejo disputaron hoy, domingo 23 de noviembre de 2025, la primera semifinal de ida del Torneo Nacional de Ascenso. Sin embargo, lo que pasará con la otra llave aún no está del todo claro.

Y es que la ‘semi’ de ida entre Mineros SC y Cuenca Juniors debía disputarse el pasado viernes, pero un reclamo del club manabita Juventud Italiana lo cambió todo.

Incertidumbre en el Ascenso Nacional tras reclamo

Ese mismo día se desarrolló una audiencia en la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por la presunta alineación indebida del jugador May Laury Quiñónez en cuartos de final entre Mineros y Juventud Italiana.

El cuadro manabita presentó el reclamo porque en la cédula de May Laury consta el género femenino, mientras que el Torneo Nacional de Ascenso es de categoría masculina. Esto, implicaría una irregularidad deportiva, dijo el equipo.

En la audiencia, la Comisión Disciplinaria recibió los alegatos de ambos clubes, anunciando su resolución anoche, sábado 22 de noviembre.

¿Mineros SC y Cuenca Juniors se enfrentarán en ‘semis’?

En la resolución, la comisión determinó que existió una alineación indebida, pero optó por sancionar directamente al futbolista con su inhabilitación temporal, mientras que Mineros SC recibió una multa de 10.000 dólares. Según informó el proceso, no se decretó la descalificación del equipo, por lo que este mantendrá su participación en las semifinales con Cuenca Juniors.

En la resolución se precisó que el partido de ida entre Mineros SC y Cuenca Juniors deberá ser reprogramado. La gran duda ahora es cuándo, ya que el siguiente fin de semana deberían jugarse las semifinales de vuelta de las dos llaves.

En cuestión tiempo, los cotejos deben anunciarse con tres días de anticipación. Por ello, el duelo Mineros vs. Cuenca Juniors podría jugarse entre el martes y miércoles. Sin embargo, hasta ahora esto no ha sido confirmado.

Juventud Italiana alista apelación

Cabe mencionar que la resolución de la FEF no fue del total agrado de Juventud Italiana, quien insistiría con el recurso legal. A través de un comunicado, el cuadro mantense expresó: “La Comisión reconoce expresamente que sí existió alineación indebida por parte del Club Mineros S.C, confirmando que el jugador inscrito y alineado no era elegible para competir en la rama masculina debido a la inconsistencia registral existente en su documento de identidad. Este reconocimiento confirma la validez de nuestra protesta y la responsabilidad del club infractor”.

“No obstante, pese a que la normativa es clara respecto a la sanción aplicable en casos de alineación indebida (Art. 24 del Código Disciplinario), el órgano disciplinario ha decidido no aplicar la pérdida de puntos, optando únicamente por imponer una tibia multa económica, por lo que el Club Juventud Italiana en ejercicio de nuestros derechos, presentaremos de inmediato la apelación correspondiente”, destacó.

Por su parte, Mineros SC manifestó que confían “en que el tiempo de Dios marca el ritmo perfecto”. Mientras que en un comunicado detallaron: “Mineros Sporting Club siempre defenderá su honor en la cancha y en la mesa”.