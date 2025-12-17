COMUNIDAD POR USD 1
Hace 6 meses
Caso Triple A: Aquiles Álvarez confirma que asistirá a audiencia el 24 de diciembre

Caso Triple A: Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, anunció que asistirá a la audiencia adelantada para el 24 de diciembre, mientras cuestiona el manejo judicial y denuncia direccionamiento político en el proceso.
Caso Triple A: Aquiles Álvarez asistirá a audiencia el 24 de diciembre.
Aquiles Álvarez asegura que comparecerá y cuestiona el manejo judicial del caso Triple A. Foto: X @alcaldiagye.
Caso Triple A: Aquiles Álvarez asistirá a audiencia el 24 de diciembre.
Aquiles Álvarez asegura que comparecerá y cuestiona el manejo judicial del caso Triple A. Foto: X @alcaldiagye.

El caso Triple A vuelve al centro del debate judicial y político. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, confirmó que acudirá a la audiencia adelantada para el 24 de diciembre, una decisión judicial que cuestiona por su impacto mediático y electoral.

El caso Triple A involucra al alcalde junto con otras 21 personas naturales y jurídicas, en una investigación por presunto almacenamiento, transporte, envasado y comercialización ilegal de derivados de petróleo. La audiencia se realizará un día antes de Navidad, tras una reprogramación anticipada por el tribunal especializado.

Audiencia del caso Triple A se adelanta a diciembre

Durante su enlace radial del miércoles 17 de diciembre, Aquiles Alvarez ratificó que comparecerá ante la justicia. “Vamos a ir, vamos a comparecer, estamos listos”, afirmó el alcalde, al referirse a la diligencia del caso Triple A.

El Tribunal de Garantías Penales Especializado resolvió adelantar la audiencia alegando el principio de celeridad, en concordancia con su agenda. Inicialmente, el juicio estaba previsto entre el 21 de enero y el 1 de febrero de 2026, pero ahora iniciará el 24 de diciembre de 2025.

El alcalde cuestionó la decisión judicial y aseguró que existe un patrón. Señaló que resulta imposible no pensar en un direccionamiento del proceso. “No me va a decir que no hubo una orden al juez que adelantó la audiencia”, expresó.

Además, Alvarez sostuvo que el proceso busca estigmatizarlo públicamente. Aseguró que la causa se maneja con un enfoque mediático y que responde a una estrategia para “vender humo”, según manifestó.

Aquiles Alvarez denuncia persecución política

El alcalde recordó que la vinculación ocurrió días antes de la segunda vuelta electoral. Indicó que colocaron un grillete antes de las fiestas de julio y realizaron allanamientos antes de las celebraciones de octubre.

También señaló que el mismo juez salió sorteado en el proceso contra el hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad, un hecho que, según dijo, incrementa las dudas sobre la imparcialidad del caso Triple A.

Alvarez cuestionó la aplicación selectiva del principio de celeridad. “Hablan de celeridad, pero en juicios contra narcos no convocan a audiencia”, sostuvo durante su intervención pública.

El alcalde afirmó que el objetivo apunta a impedir su participación política futura. “Ellos buscan que yo no pueda candidatizar para una reelección o para cualquier otra. Ya lo hicieron con Topic”, señaló.

Denuncias, nulidades y efectos políticos del caso Triple A

Alvarez confirmó que presentó una denuncia ante la CDH y advirtió que el proceso generará consecuencias. “Esto va a traer cola, una repetición”, dijo al referirse a las acciones legales emprendidas.

Finalmente, insistió en que el proceso presenta irregularidades. “Hay muchas nulidades en este proceso, muchos atropellos como adelantar la audiencia”, concluyó el alcalde de Guayaquil sobre el caso Triple A. (07)

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro denuncia “escalada de amenazas” tras bloqueo de buques petroleros por Estados Unidos

Google lanza Gemini 3 Flash: más rápido, barato y potente en IA generativa

Periodista deportiva Christina Chambers y su esposo, hallados muertos en su casa en Alabama

Comisión aprueba informe para primer debate de la Ley de Desarrollo Agropecuario

Mario Pineida: El club brasileño Fluminense FC envía emotivo mensaje tras la muerte de su exjugador

