Celebración navideña termina en caos tras ataque armado en Santa Lucía

Un ataque armado registrado la noche de ayer, jueves 25 de diciembre, durante un evento navideño en el recinto El Porvenir, cantón Santa Lucía, provincia del Guayas, dejó varias personas heridas, según información preliminar de las autoridades.

El hecho ocurrió mientras decenas de personas se encontraban congregadas en un espectáculo bailable organizado con motivo de las festividades navideñas. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados realizaron disparos en las inmediaciones del escenario, lo que provocó momentos de zozobra y pánico entre los asistentes.

Como consecuencia del ataque, varios asistentes resultaron heridos y fueron trasladados de inmediato a casas de salud del sector. Según información preliminar, algunos de los heridos se encontrarían en condición crítica, aunque hasta el momento no se ha emitido un parte médico oficial con el número exacto de afectados.

El incidente obligó a la suspensión inmediata del evento, mientras los asistentes buscaban refugio para ponerse a salvo ante el sonido de las detonaciones.

Reacciones y registros ciudadanos

En videos difundidos en redes sociales, se observa cómo las personas huyen rápidamente del lugar al escuchar los disparos, generándose escenas de confusión y desorden cerca del escenario desde donde se desarrollaba el espectáculo.

Otras grabaciones muestran a heridos siendo trasladados en vehículos particulares hacia distintos centros de salud, ante la urgencia de recibir atención médica. Estas imágenes se difundieron ampliamente durante las horas posteriores al ataque.

Acciones de las autoridades de Santa Lucía

Tras el ataque, unidades de la Policía Nacional acudieron al recinto El Porvenir en Santa Lucía para asegurar la zona y recabar información que permita esclarecer las circunstancias del hecho.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha informado sobre los posibles móviles del ataque.

Este nuevo hecho violento se suma a una serie de ataques armados registrados en Santa Lucia y otros cantones de la provincia del Guayas. Esta es una de las más afectadas por la inseguridad en el país durante el último año. Las autoridades han reconocido que los eventos públicos representan un desafío adicional en materia de seguridad, especialmente durante fechas festivas con alta concentración de personas.

En este contexto, las instituciones de seguridad han anunciado operativos de control y patrullaje en distintos cantones de la provincia, con el objetivo de prevenir nuevos hechos violentos y reforzar la presencia policial en espacios de concurrencia masiva.

Las investigaciones sobre el ataque en Santa Lucía continúan en desarrollo, mientras se espera un pronunciamiento oficial que confirme el estado de salud de los heridos y los avances del caso (12).