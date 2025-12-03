COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Deportes
Polideportivo

Celinda Corozo conquista oro en -70 kg y cierra con broche de oro el judo ecuatoriano en Bolivarianos 2025

Celinda Corozo se consagró campeona bolivariana de judo en -70 kg tras ganar todos sus combates por ippon, convirtiéndose en la última medallista ecuatoriana en Ayacucho-Lima 2025.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Celinda Corozo conquista oro en -70 kg y cierra con broche de oro el judo ecuatoriano en Bolivarianos 2025.
Celinda Corozo conquista oro en -70 kg y cierra con broche de oro el judo ecuatoriano en Bolivarianos 2025.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La judoca ecuatoriana Celinda Corozo se adjudicó la medalla de oro en la categoría -70 kg de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 al derrotar por ippon a la venezolana Eliana Aguiar en la final, cerrando así la participación del judo nacional con cuatro preseas doradas.

Camino invicto hacia el título

Corozo completó un torneo perfecto con cuatro victorias y cero derrotas, todas por ippon. En la ronda preliminar venció a Esmeralda Damiano (República Dominicana), Xsara Morales (Perú) y Luisa Bonilla (Colombia), quien finalmente obtuvo la medalla de plata.

“Gané todos por ippon. Algunos se me complicaron un poco, pero se pudo resolver, que es lo bueno”, declaró la campeona tras la premiación.

Celinda Corozo en el podio tras ganar medalla de oro.
Celinda Corozo en el podio tras ganar medalla de oro.

La final ante Aguiar duró pocos segundos y se definió con una técnica limpia que le otorgó el punto definitivo.

“Era lo que estábamos esperando mi entrenador y yo y se dio la medalla. Los combates estuvieron muy fuertes, son chicas que estaban muy preparadas, pero igual yo también lo estaba, eso era para que gane la mejor”, agregó Corozo.

Dedicatoria especial y cierre del judo

La medallista dedicó el triunfo a su madre por coincidir con su cumpleaños: “Le dedico a mi mamá porque hoy es su cumpleaños, ella sabe que yo la amo mucho y le dije que esta iba a ser mi inspiración para ganar; no hay mejor regalo que este”.

También lo dedicó a su hijo y a toda su familia “que hace parte de este proceso”.

Judocas ecuatorianos que participaron en los Juegos Bolivarianos.
Judocas ecuatorianos que participaron en los Juegos Bolivarianos.

Con el oro de Corozo, Ecuador alcanzó cuatro medallas de oro en judo: Jonathan Benavides (-66 kg), Juan Pablo Ayala (-60 kg), Astrid Gavidia (-57 kg) y Celinda Corozo (-70 kg). Además sumó dos bronces con Alfredo Valdivieso (-73 kg) y Erika Jara (-48 kg).

Ecuador se mantiene en el medallero general

Hasta este 3 de diciembre, la delegación ecuatoriana acumula 97 medallas en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025: 24 de oro, 35 de plata y 38 de bronce.

La competencia concluirá el próximo 7 de diciembre. En la edición anterior, Valledupar 2022, Ecuador finalizó tercero con 147 medallas (40 oro, 51 plata y 56 bronce).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

En manos de la Corte Nacional: La resolución del caso Pepe Tola se conocerá este jueves 4 de diciembre

Mario Ureña, periodista y promotor turístico murió en vivo durante una entrevista

Estados Unidos eleva a $5 millones la recompensa por el líder del Tren de Aragua, Giovanni Mosquera

La actriz ecuatoriana Anahí Festerling va por la corona de Miss Trans Star International 2025

Feriados Ecuador 2026: el calendario oficial garantiza 12 días de descanso

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

En manos de la Corte Nacional: La resolución del caso Pepe Tola se conocerá este jueves 4 de diciembre

Mario Ureña, periodista y promotor turístico murió en vivo durante una entrevista

Estados Unidos eleva a $5 millones la recompensa por el líder del Tren de Aragua, Giovanni Mosquera

La actriz ecuatoriana Anahí Festerling va por la corona de Miss Trans Star International 2025

Feriados Ecuador 2026: el calendario oficial garantiza 12 días de descanso

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

En manos de la Corte Nacional: La resolución del caso Pepe Tola se conocerá este jueves 4 de diciembre

Mario Ureña, periodista y promotor turístico murió en vivo durante una entrevista

Estados Unidos eleva a $5 millones la recompensa por el líder del Tren de Aragua, Giovanni Mosquera

La actriz ecuatoriana Anahí Festerling va por la corona de Miss Trans Star International 2025

Feriados Ecuador 2026: el calendario oficial garantiza 12 días de descanso

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO