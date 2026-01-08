Cenace garantiza el suministro eléctrico en Ecuador con reservas estratégicas y una inversión de 278 millones de dólares

El Operador Nacional de Electricidad (Cenace) ha ratificado su capacidad para mantener la estabilidad del sistema energético del país, basándose en una administración rigurosa de los recursos disponibles. Andrés Narváez, director ejecutivo encargado del Cenace, explicó que la entidad trabaja ininterrumpidamente para coordinar la operación del sistema las 24 horas del día. Esta gestión técnica permite resguardar el suministro de electricidad para todos los hogares, incluso frente a escenarios climáticos adversos. Los técnicos del organismo monitorean en tiempo real la demanda y la oferta para asegurar que la distribución no sufra interrupciones imprevistas.

Para cumplir con este objetivo, la estrategia se fundamenta en el manejo preciso de las reservas de agua en las principales centrales hidroeléctricas. Según el titular del Cenace, se dispone de una reserva estratégica en embalses cruciales como Mazar, Amaluza, Pisayambo y Daule-Peripa. Estas infraestructuras regulan el agua de los ríos, almacenándola durante las lluvias para utilizarla en la generación cuando las precipitaciones disminuyen. Además, el sistema se respalda en el parque termoeléctrico y las interconexiones internacionales con Colombia, garantizando así la estabilidad del servicio.

Cenace sobre el fortalecimiento de la infraestructura de transmisión

El aseguramiento de la energía no solo depende de la generación, sino de la capacidad de transportarla eficientemente a los centros de consumo. En este contexto, el Cenace ve reforzada su labor gracias a una inyección de capital significativa por parte del Gobierno Nacional. A través de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP), se ejecuta una inversión de 278 millones de dólares destinada a robustecer el Sistema Nacional de Transmisión (SNT). Estos recursos son vitales para que la electricidad fluya sin “cuellos de botella” y llegue con calidad a las distintas provincias del territorio.

Durante el año 2025, la inversión materializada alcanzó los 114,9 millones de dólares, permitiendo la conclusión de tres nuevos sistemas y la ampliación de cuatro instalaciones existentes. Estas obras facilitan la tarea del Cenace al mejorar la confiabilidad operativa de la red. Entre los hitos destacados figura el sistema La Avanzada en El Oro, inaugurado en octubre, y las subestaciones Tanicuchí y Cajas. Estas infraestructuras de alto voltaje (230/138 kV) incrementan la capacidad de transformación, asegurando que la potencia necesaria esté disponible para los sectores productivos y residenciales.

Proyectos en ejecución y optimización regional

La hoja de ruta para el presente año contempla la continuidad de trabajos plurianuales que optimizan el desempeño del SNT en diversas regiones. El Cenace podrá gestionar mejor los flujos energéticos gracias a la inversión de 154,6 millones de dólares en 11 obras de transmisión adicionales. Destaca el sistema Orquídeas, con un presupuesto de 38,6 millones, clave para el norte de Guayaquil, y la línea Delsitanisagua – Cumbaratza – Bomboiza. Este último proyecto, valorado en 44,2 millones, es fundamental para la entrega del servicio en Zamora Chinchipe, mejorando la calidad del voltaje en la zona sur.

Además de las grandes líneas de transmisión, se realizan intervenciones puntuales en subestaciones estratégicas para evitar saturaciones. La planificación, alineada con los requerimientos del Cenace, incluye mejoras en las subestaciones Salitral y Esclusas en Guayas, así como en Manta 2 y Esmeraldas. En la región austral, se destinan fondos para las instalaciones en Loja y Taday (Cañar). Estas acciones se complementan con un programa de mantenimiento preventivo que en 2025 ejecutó 3.340 intervenciones, reduciendo las fallas y garantizando la operatividad de los equipos.

Cenace y su visión a largo plazo y sostenibilidad

La ministra de Energía, Inés Manzano, ha subrayado que la expansión de la red va de la mano con proyectos de generación sostenible y eficiencia. Mientras el Cenace administra la energía actual, el gobierno impulsa el proyecto multipropósito Yanuncay en Azuay, previsto para enero de 2030. Esta obra garantizará agua para Cuenca y electricidad limpia para más de 65 mil familias. Asimismo, se ha priorizado la seguridad ciudadana mediante la instalación de 78 mil luminarias LED, cuyo ahorro energético equivale a una central de 15 megavatios operando permanentemente.

En el ámbito de la interconexión regional, se ha lanzado la licitación para la línea Ecuador-Perú de 500 kV, con un presupuesto de 289,45 millones de dólares. Esta obra permitirá al Cenace contar con una nueva vía de intercambio de hasta 600 megavatios, fortaleciendo la seguridad energética ante posibles crisis. Para 2026, se prevé adjudicar el primer Proceso Público de Selección de Transmisión, un hito que permitirá evacuar la energía renovable del sur del país, consolidando un sistema más robusto, moderno y confiable para el futuro.